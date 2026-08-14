Šiaurės vakarų miesto Pskovo teisme prokurorė Ana Goriačeva pareikalavo nuteisti jį už Rusijos ginkluotųjų pajėgų diskreditavimą, pranešė liberali partija „Jabloko“, kurios vicepirmininkas yra L. Šlosbergas.
Nuosprendis šioje prieštaringai vertinamoje byloje turėtų būti paskelbtas Pskove pirmadienį 10:30 val.
Penktadienį partija „Jabloko“ pateikė apeliacinį skundą dėl Aukščiausiojo Teismo sprendimo, kuriuo jai uždrausta dalyvauti rugsėjo mėnesį vyksiančiuose parlamento rinkimuose. Stebėtojai prognozuoja, kad posėdžio apeliacijai išnagrinėti, kuris taip pat numatytas pirmadienį, metu Kremliaus kontroliuojamas teismas paliks savo sprendimą galioti.
L. Šlosbergas ilgą laiką praleido namų arešto sąlygomis, o gruodžio mėnesį buvo suimtas.
Šis teismo procesas yra kritikuojamas kaip politinis parodomasis teismas, kurio tikslas – dar kartą nutildyti karo, kuris tęsiasi jau penktus metus, priešininką.
Lapkričio mėnesį šis politikas jau buvo nuteistas atlikti 420 valandų visuomeninių darbų už tai, kad tariamai nesilaikė „užsienio agento“ statuso sąlygų.
Rusijos teisingumo sistema šiuo terminu apibūdina asmenis ir organizacijas, kurie faktiškai arba tariamai gauna pinigų iš užsienio ir, valdžios institucijų nuomone, veikia prieš Rusijos interesus.
L. Šlosbergo teismo procesas prasidėjo po to, kai jis ir jo partija pasisakė už tai, kad Ukrainos kare būtų tuojau pat nutraukta ugnis.
L. Šlosbergo kanale platformoje „Telegram“ taip pat buvo paskelbtas Didžiosios Britanijos bulvarinio laikraščio „Daily Mirror“ puslapio atvaizdas, kuriame matyti krauju aptaškyta moteris. Šalia šio vaizdo buvo prezidento Vladimiro Putino nuotrauka – būtent jis buvo kaltinamas dėl kraujo praliejimo.
Pasak L. Šlosbergo, šis incidentas įvyko dar prieš priimant Rusijos įstatymą dėl „melagienų“.
(be temos)
(be temos)