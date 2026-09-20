 Rusijos rinkimų infrastruktūrą užgriuvo masinės kibernetinės atakos

Rusijos rinkimų infrastruktūrą užgriuvo masinės kibernetinės atakos

2026-09-20 18:54
BNS inf.

 Rusijos centrinės rinkimų komisijos pirmininkė Ela Pamfilova sekmadienį pranešė, kad pastarosiomis dienomis prieš šalies rinkimų infrastruktūrą buvo surengta daugiau nei 1 tūkst. paskirstyto paslaugos trikdymo (DDoS) atakų bangų.

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<span>Rusijos rinkimų infrastruktūrą užgriuvo masinės kibernetinės atakos </span>
Rusijos rinkimų infrastruktūrą užgriuvo masinės kibernetinės atakos / Scanpix nuotr.

DDoS atakų metu sistema yra apkraunama milžinišku srautu, todėl ji nebegali normaliai veikti.

„Per pastarąjį laikotarpį užregistruota daugiau nei 1 000 DDoS atakų bangų prieš Rusijos infrastruktūrą, kuri yra tiesiogiai susijusi su rinkimų procesu“, – Rusijos naujienų agentūros citavo E. Pamfilovą.

Pasak jos, išpuolius įvykdė „itin profesionalios, gerai koordinuotos grupės, naudojančios dirbtinio intelekto įrankius“. Visgi E. Pamfilova nenurodė, kas, jos manymu, gali būti atsakingas už šias kibernetines atakas.

Rusijoje trečią dieną vyksta balsavimas griežtai kontroliuojamuose 450 vietų parlamento žemųjų rūmų – Valstybės Dūmos – rinkimuose. Sekmadienis – paskutinė balsavimo diena.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį apkaltino Ukrainą bandymu trukdyti balsavimui, tačiau Kyjivas į šį kaltinimą neatsakė. Ukraina šiuos Rusijos rinkimus pavadino farsu.

Rinkimų Rusijoje laisvumą nuolat kritikuoja ir Vakarai.

Dalyvauti rinkimuose buvo įregistruotos tik V. Putiną ir Kremliaus karinę kampaniją palaikančios partijos; balsavimas taip pat vyksta Rusijos okupuotose Rytų Ukrainos teritorijose.

Nors beveik neabejojama, kad valdančioji partija „Vieningoji Rusija“ vėl pasieks pergalę, balsavimas leidžia įvertinti visuomenės paramą karui ir vyriausybei.

Šiame straipsnyje:
DDoS atakos
Ela Pamfilova
Rusijos rinkimų infrastruktūra
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