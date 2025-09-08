 Rusijos sraigtasparnis be leidimo įskrido į Estijos oro erdvę

Rusijos sraigtasparnis be leidimo įskrido į Estijos oro erdvę

2025-09-08 21:02
BNS inf.

Rusijos sraigtasparnis Mi-8 sekmadienio popietę be leidimo įskrido į Estijos oro erdvę prie Vaindlo salos.

Estijos vėliava
Estijos vėliava / Scanpix nuotr.

Ten lėktuvas išbuvo beveik 4 minutes.

Orlaivis neturėjo patvirtinto skrydžio plano, o jo atsakikliai buvo išjungti. Pažeidimo metu Rusijos sraigtasparnis Mi-8 taip pat neturėjo dvipusio radijo ryšio su Estijos oro eismo valdymo tarnybomis.

Užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasados ​​reikalų patikėtinį, kad šis pareikštų protestą ir įteiktų oficialią notą dėl pažeidimo.

Pasak užsienio reikalų ministro Margusu Tsahknos (Marguso Cahknos), tai dar vienas rimtas ir apgailėtinas incidentas, ypač atsižvelgiant į tai, kad tai jau trečias toks pažeidimas šiais metais.

