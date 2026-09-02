„Ryanair“ žada „apkarpyti“ žiemos skrydžių tvarkaraštį

Dėl to pagal keleivių skaičių didžiausia Europos oro linijų bendrovė sumažino iki 2027 m. balandžio truksiančių finansinių metų keleivių skaičiaus tikslą nuo 216 mln. iki 214 mln.
„Nuostolingu žiemos laikotarpiu tikslinga strategiškai sumažinti grupės priklausomybę nuo reaktyvinių degalų, kurių kaina nėra iš anksto užfiksuota“, – pareiškime teigė „Ryanair“.
Daugiausia Europoje skraidanti bendrovė nuo lapkričio iki kovo paprastai patiria nuostolių, nes po vasaros sezono piko sumažėja paklausa.
Bendrovė prognozuoja, kad „vienkartinis žiemos skrydžių tvarkaraščio apkarpymas“ leis sumažinti žiemos sezono nuostolius 70–100 mln. eurų.
Oro linijų bendrovė taip pat perspėjo, kad, aukštoms naftos kainoms išsilaikius iki 2027 m. vasaros, trumpojo nuotolio skrydžių bilietų kainos Europoje „gerokai išaugs“.
Dubline įsikūrusi bendrovė nurodė, kad didžiosios dalies šiais finansiniais metais reikalingų reaktyvinių degalų kaina yra užfiksuota maždaug 67 JAV dolerių už barelį lygiu – gerokai žemiau dabartinių kainų, todėl 2026–2027 finansinius metus bendrovė ir toliau prognozuoja baigsianti pelningai.
Tačiau bendrovė prognozuoja, kad jos grynasis pelnas bus mažesnis už 2025–2026 finansiniais metais pasiektą rekordinį 2,17 mlrd. eurų pelną po mokesčių.
Naujausi komentarai