Rygos senamiestyje per protestą prieš Latvijos pasitraukimą iš Stambulo konvencijos sulaikytas vyras

Policija patvirtino sulaikymą, žadėdama vėliau pateikti daugiau informacijos.
Tačiau demonstracija apskritai praėjo be didesnių incidentų.
Policija ir jos partneriai stebėjo viešąją tvarką ir saugumą protestų vietose kitur Latvijoje.
10 tūkst. žmonių ketvirtadienio vakarą susirinko Rygos senamiesčio Katedros aikštėje protestuoti prieš Latvijos pasitraukimą iš Stambulo konvencijos, pranešė policija.
Tarp protestuotojų buvo šeimų su mažais vaikais ir pagyvenusių žmonių. Prie mitingo prisijungė Saeimos parlamentarai, įskaitant ir partijos „Naujoji vienybė“ narius.
Protestuotojai rankose laikė plakatus, kuriuose prieštaravo Latvijos pasitraukimui iš Stambulo konvencijos. Kai kurie žmonės laikė plakatus su su trimis žvaigždėmis – tai nuoroda į Laisvės paminklą, kuris vaizduoja moterį, laikančią tris paauksuotas žvaigždes.
Protestuotojai laikė Latvijos ir Europos Sąjungos (ES) vėliavas, buvo įjungę telefonų žibintuvėlius ir kitus apšvietimo įrenginius. Kai kurie dalyviai dėvėjo tautinių kostiumų elementus. Organizatorių prašymu, daugelis buvo apsirengę raudonai.
Praėjusią savaitę dauguma Latvijos parlamentarų balsavo už pasitraukimą iš vadinamosios Stambulo konvencijos, teigdami, kad ji propaguoja genderizmo teorijas ir naujas normas dėl lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos.
Kaip pranešama, trečiadienį dauguma Latvijos parlamentarų nubalsavo už tai, kad įstatymo projektas dėl pasitraukimo iš Stambulo konvencijos būtų perduotas pakartotiniam svarstymui naujos sudėties Saeimai, prezidentui Edgarui Rinkevičiui grąžinus teisės akto projektą parlamentui.
Latvijoje Stambulo konvencija įsigaliojo praėjusių metų gegužės 1 dieną. Tai tarptautinė sutartis, pagal kurią valstybės narės įpareigojamos parengti nuoseklią politiką, kad geriau apsaugotų moteris nuo visų smurto formų, taip pat moteris ir vyrus nuo smurto šeimoje.
Tai apima visapusiškos pagalbos ir apsaugos aukoms teikimą, krizių centrus, visą parą veikiančią karštąją liniją, specializuotus paramos centrus seksualinio smurto aukoms, taip pat smurto liudininkų vaikų apsaugą ir paramą.
