Saakašvilis paprašė Zelenskio įtraukti jį į civilių karo su Rusija belaisvių sąrašą

„Norėčiau Jūsų paprašyti pagalbos, kaip ir 2019 m., kai atkūrėte mano neteisėtai atimtą pilietybę, ir įtraukti mane, kaip buvusį Odesos srities valstybinės administracijos vadovą ir Nacionalinės reformų tarybos vykdomojo komiteto vadovą, kuris yra neteisėtai sulaikytas prorusiško Gruzijos režimo, į šio karo civilių belaisvių sąrašą su atitinkamomis teisinėmis pasekmėmis. Žinau, kad ukrainiečiai neapleidžia savųjų, ir pasikliauju jumis“, – rašė M. Saakašvilis.
Jis mano, kad jo persekiojimas Sakartvele ir jo likimas yra susijęs su šiuo karu.
„Iš pradžių buvau suimtas pagal visiškai sufabrikuotus kaltinimus, o tuometinis Gruzijos ministras pirmininkas tiesiai pareiškė, kad ši byla susijusi su mano veikla Ukrainoje. Neseniai man iškeltoje naujoje baudžiamojoje byloje aš ir kiti asmenys esame kaltinami sabotažu priešiškos užsienio valstybės naudai. Bylos medžiagoje yra jūsų ir Michaylo Podoliako pareiškimai. Kitaip tariant, neteisėta Gruzijos valdžia atvirai skelbia Ukrainą priešiška užsienio valstybe. Ir tai nestebina, nes nuo pat šio didžiojo karo pradžios Rusijos oligarchas [Bidzina] Ivanišvilis ir jo tarnai atvirai stojo Rusijos pusėn“, – pridūrė M. Saakašvilis.
Kaip pranešė „Ukrinform“, lapkričio 12 d. M. Saakašvilis buvo grąžintas į 12-ąją pataisos koloniją Sakartvele tęsti bausmės atlikimo.
M. Saakašvilis pagal ankstesnius nuosprendžius turėtų likti kalėjime iki 2034 m. balandžio 1 d.
