Šaltiniai: JAV ir Ukraina aptars naujas idėjas, kaip užbaigti karą su Rusija

Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) „aptars naujas idėjas ir pasiūlymus, kuriuos JAV derybininkai pradėjo rengti kartu su rusais ir ukrainiečiais per savo neseniai įvykusį vizitą regione“, ketvirtadienį sakė vienas iš šaltinių.
„JAV derybininkai taip pat pakvietė Jungtinės Karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos nacionalinio saugumo patarėjus, taip pat NATO ir Europos Sąjungos pareigūnus“, – pridūrė šaltinis.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad Kyjivo derybininkai penktadienį ir šeštadienį Jungtinėse Valstijose surengs derybas su JAV prezidento pasiuntiniais.
„Ukrainos derybininkų komanda rytoj (...) JAV turi susitikti su Jaredu Kushneriu ir Steve'u Witkoffu“, – pareiškė V. Zelenskis žurnalistams balso pranešime.
„Susitikimas turėtų tęstis dvi dienas. Taip pat tikimės, kad prie mūsų derybų grupės prisijungs Europos komanda“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis teigė, kad derybose dalyvaus jo administracijos vadovas Kyryla Budanovas, taip pat Ukrainos aukščiausio rango pareigūnai: Rustemas Umerovas, Serhijus Kyslycia ir Davidas Arachamija.
JAV vadovaujamos taikos pastangos karui Ukrainoje užbaigti iš esmės įstrigo, Vašingtono dėmesiui nukrypus į konfliktą su Iranu, nors Ukraina teigia, kad Rusija suintensyvino oro smūgius visoje karo nuniokotoje šalyje.
Tačiau praėjusią savaitę V. Zelenskis pareiškė, kad Jungtinės Valstijos nori atgaivinti šias pastangas ir bandys tarpininkauti, kad būtų surengtas naujas derybų su Ukraina ir Rusija ratas, kuris galėtų įvykti iki spalio pabaigos.
Kremlius praėjusį mėnesį pareiškė, kad trišalės derybos dėl karo užbaigimo galėtų įvykti spalio mėnesį.
Ankstesniuose derybų ratuose nebuvo padaryta apčiuopiamos pažangos siekiant taikos, nes Maskva nesutinka atsisakyti savo maksimalistinių reikalavimų.