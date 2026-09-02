Šaltiniai: Trumpo patarėjai nori užkirsti kelią Irano karo eskalacijai prieš rinkimus JAV

JAV vyriausybė esą kol kas ketina kliautis didesniu ekonominiu spaudimu, kad priverstų Teherano vadovybę padaryti nuolaidų.
„Mes toliau išlaikome spaudimą Iranui, – sakė vienas šaltinių. – Tačiau lapkritis yra prioritetas“. Vis dėl to po rinkimų vėl gali būti intensyviau naudojamos karinės priemonės. Tarp šios strategijos šalininkų esą yra viceprezidentas JD Vance'as ir valstybės sekretorius Marcas Rubio.
Tačiau išlaikyti šį santūrumą darosi vis sunkiau, nes abi pusės pastaruoju metu vėl pradėjo abipuses atakas. Savaitgalį JAV sunaikino raketų paleidimo įrenginius Irano Larako saloje, o į tai reaguodamas Iranas paleido raketas Jordanijos ir Jungtinių Arabų Emyratų kryptimi. Antradienį JAV atakavo tolesnius Irano taikinius aplink Hormuzo sąsiaurį. Per šį smarkiausią smurto protrūkį nuo liepos Irane žuvo karių ir civilių. JAV kariuomenė smūgius pavadino atsaku už atakas prieš amerikiečių pajėgas ir laivybą regione.
Nenuspėjamas veiksnys lieka pats D. Trumpas. Prezidentas, anot šaltinių, šiuo metu nėra suinteresuotas eskalacija. Tačiau antradienį jis savo platformoje „Truth Social“ pagrasino Iranui dar griežtesniu atsakomuoju smūgiu, jeigu šalis reaguos į naujausias JAV atakas. Kartu logistinės problemos riboja JAV vyriausybės veiksmų laisvę. Anot žiniasklaidos, ginkluotųjų pajėgų vadovybė neseniai įspėjo gynybos sekretorių Pete'ą Hegsethą, kad užsitęsęs karas kelia grėsmę kariuomenės parengčiai kituose regionuose. Be to, taktinė pertrauka esą galėtų suteikti laiko ginkluotosioms pajėgoms papildyti smarkiai sumažėjusias amunicijos atsargas.
Jau septynis mėnesius trunkantis konfliktas nėra populiarus JAV: remiantis rugpjūčio pabaigoje atlikta „Reuters“/„Ipsos“ apklausa, karą remia tik 31 proc. respondentų, o 63 proc. jį atmeta. Ypač didelį rinkėjų nepasitenkinimą kelia aukštos benzino kainos.
Kovų nuslopimas leistų užkirsti kelią tam, kad ši tema dominuotų rinkimų kampanijoje prieš lapkričio 3 d. balsavimą, kurio metu respublikonai gins nedidelę savo daugumą Senate ir Atstovų Rūmuose. Vietoj to Vašingtonas stiprina Irano ekonominę izoliaciją ir grasina Teherano prekybos partneriams didžiulėmis sankcijomis. Ir sąjungininkės Persijos įlankos valstybės pastaruoju metu ragino Baltuosius rūmus siekti deeskalacijos.
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