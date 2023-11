Šaltiniai: Turkija sako neratifikuosianti švedų paraiškos iki NATO susitikimo kitą savaitę

Praėjusią savaitę Turkijos parlamento Užsienio reikalų komitetas atidėjo balsavimą dėl Švedijos narystės NATO, kad galėtų surengti tolesnes derybas šiuo klausimu.

Tikėtina, kad antradienį arba trečiadienį komitetas atnaujins diskusijas šiuo klausimu, sakė vienas iš šaltinių. Kaip tik tada, lapkričio 28–29 dienomis, Briuselyje vyks NATO užsienio reikalų ministrų susitikimas. Kai kurie Vakarų gynybos bloko atstovai tikėjosi, kad per tą susitikimą bus galima pasveikinti Švediją kaip naujausią Aljanso narę.

Kai komitetas uždegs žalią šviesą Švedijos stojimo protokolui, paskutinį žingsnį turės žengti Turkijos parlamentas.

Turkija iki šiol stabdė Švedijos narystės NATO ratifikavimą, kaltindama šią šalį pernelyg atlaidžiu požiūriu į grupes, kurias Ankara laiko keliančiomis grėsmę jos saugumui, įskaitant kurdų kovotojus ir tinklo, kurį Ankara kaltina dėl nepavykusio 2016 metų perversmo, narius.

Turkiją taip pat piktina uždraustos Kurdistano darbininkų partijos (PKK) šalininkų demonstracijos Švedijoje ir musulmoniškas šalis sukrėtę Korano deginimo protestai.

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas) liepą Vilniuje vykusiame NATO viršūnių susitikime atšaukė savo prieštaravimą Švedijos kandidatūrai ir praėjusį mėnesį nusiuntė stojimo protokolą parlamentui ratifikuoti.

Ankara pakeitė savo poziciją po to, kai Stokholmas pažadėjo glaudžiau bendradarbiauti su Turkija kovos su terorizmu srityje ir remti Turkijos siekį atgaivinti savo narystės ES paraišką. Be to, NATO susitarė įsteigti specialią kovos su terorizmu koordinatoriaus instituciją.

Norint išplėsti NATO, reikia vienbalsio visų esamų narių pritarimo, o Turkija ir Vengrija yra vienintelės šalys, kurios atsisako tai padaryti. Vengrija stabdė Švedijos paraišką, teigdama, kad švedų politikai melavo apie Vengrijos demokratijos būklę.

Švedija ir Suomija atsisakė savo tradicinių karinio neprisijungimo pozicijų ir siekė apsaugos po NATO saugumo skėčiu, kai Rusija pernai įsiveržė į Ukrainą. Suomija prie Aljanso prisijungė balandį ir tapo 31-ąja NATO nare.