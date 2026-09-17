Sankcijos Rusijai: Ukraina paaiškino, ko jo šalis tikisi iš priimto Grahamo įstatymo

„Palankiai vertinu tai, kad mūsų partneriai priėmė šias „griežtas“ sankcijas. Įstatymo projektą palaikė 262 JAV Atstovų Rūmų nariai“, – pažymėjo jis.
Atstovas padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie šio įstatymo projekto priėmimo. Pasak jo, šis sprendimas turėtų tapti svarbia visapusiško spaudimo Rusijai, kuris jau apima Ukrainos smūgius į naftos infrastruktūrą ir tarptautines sankcijas, dalimi.
„Rusija ir toliau gauna dideles pajamas iš naftos pardavimų, ypač iš šalių, kurios toliau perka jos energijos išteklius. Būtent šios pajamos leidžia Kremliui finansuoti raketų ir dronų gamybą, įsigyti užsienietiškus komponentus ir kompensuoti nuostolius mūšio lauke. Ukrainos smūgiai jau kelia problemas Rusijos naftos perdirbimo procesams. Dabar svarbu, kad Jungtinės Valstijos padidintų spaudimą išoriniams kanalams, per kuriuos Rusija toliau gauna lėšas“, – pažymėjo V. Vlasiukas.
Prezidento patarėjas pabrėžė, kad įstatymo projekte numatyti muitai šalims, perkančioms rusiškus energijos išteklius, galėtų tapti veiksminga priemone mažinant šias pajamas ir didinant bendradarbiavimo su Rusija kainą.
Anot jo, svarbu, kad sankcijos apimtų ir Iraną, nes Maskva ir Teheranas jau seniai bendradarbiauja kariniame-pramoniniame sektoriuje, keisdamiesi technologijomis ir naudodamiesi bendrais tiekimo kanalais.
„Iranietiški dronai ir komponentai Rusijos ginklams tapo karo prieš Ukrainą dalimi. Todėl spaudimas abiem šalims turėtų apriboti jų galimybes palaikyti ginklų gamybą ir plėtoti karinį bendradarbiavimą“, – teigė V. Vlasiukas.
Ukrainos pusė tikisi, kad rusiškų energijos išteklių eksportas dėl sankcijų taps brangesnis, sudėtingesnis ir mažiau pelningas. Atstovas kartu pažymėjo, kad tai nereiškia staigios karo pabaigos, „tačiau tai reiškia laipsnišką Rusijos galimybių palaikyti dabartinį intensyvumą mūšio lauke mažėjimą“.
„Sankcijos neturėtų veikti kaip simbolinė bausmė, o kaip priemonė, kuri tiesiogiai paveikia Rusijos galimybes kariauti. Būtent tokio praktinio rezultato tikimės iš priimto įstatymo projekto“, – tvirtino V. Vlasiukas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Atstovų Rūmai trečiadienį priėmė įstatymo projektą, numatantį įvesti sankcijas Rusijai ir Iranui, ir išsiuntė atitinkamą dokumentą prezidentui Donaldui Trumpui, kad šis jį pasirašytų.