Sausio 31-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Sausio 31-oji, penktadienis, 5 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 8.13 val., leidžiasi 16.52 val. Dienos ilgumas 8.39 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 9.20 val., leidžiasi 19.40 val.

Vardadieniai:

Astra (Astrida), Budvilė, Marcelė, Skirmantas

Datos:

Kalbos redaktorių ir korektorių diena

Sausio 31-oji Lietuvos istorijoje:

1800 — Varšuvoje mirė Mykolas Kazimieras Oginskis, LDK valstybės veikėjas, meno mecenatas, kompozitorius. Gimė 1728 arba 1730 m.

1937 — gimė kino ir teatro aktorius Regimantas Adomaitis. Mirė 2022 m.

1939 — Joniškėlyje gimė Nepriklausomybės atkūrimo signataras, pirmosios vyriausybės vicepremjeras Romualdas Ozolas.

1991 — Vilniuje pradėjo transliacijas radijo stotis „Radiocentras“.

2013 — Lietuvoje pradėjo veikti „Google Street View“ – paslauga, leidžianti virtualiai apžiūrėti didžiąją dalį Lietuvos gatvių, tiek didžiųjų miestų, tiek mažesnių miestelių.

Sausio 31-oji pasaulio istorijoje:

1606 — mirties bausme nubaustas Didžiosios Britanijos „Parako sąmokslo“ lyderis Guy Fawkesas (Gajus Foksas), nesėkmingai rengęs sąmokslą susprogdinti parlamento rūmus 1605 metais.

1797 — gimė austrų kompozitorius Franz Schubert (Francas Šubertas). Mirė 1828 m.

1928 — Leonidas Trockis ištremtas iš SSRS.

1935 — gimė japonų rašytojas, Nobelio premijos laureatas Oe Kenzaburo (Ojė Kenzaburas).

1943 — Antrojo pasaulinio karo metais vokiečiai kapituliavo prie Stalingrado.

1950 — JAV prezidentas Harry Truman (Haris Trumenas) paskelbė apie vandenilinės bombos kūrimą.

1968 — komunistai Pietų Vietname pradėjo puolimą prieš JAV dalinius.

1971 — trys JAV kosminio laivo „Apollo 14“ astronautai išsilaipino Mėnulyje.

1991 — sąjungininkai iškovojo pirmą pergalę prieš Iraką Persijos įlankos kariniame konflikte.

2011 — Kaire, protestų prieš vyriausybę metu, kariuomenė sulaikė maždaug 50 žmonių, kurie mėgino įsilaužti į Egipto nacionalinį muziejų ir pagrobti jame saugomų neįkainojamų archeologinių vertybių.

2020 — Jungtinė Karalystė oficialiai išstojo iš Europos Sąjungos ir įsigaliojo 11 mėnesių trukęs pereinamasis laikotarpis.

Sausio 31-oji šou pasaulyje:

1908 — įvyko filmo „Grafas Montekristas“ premjera. Tai buvo pirmasis filmas, sukurtas Kalifornijoje (JAV).

1955 — pristatytas pirmasis muzikinis sintezatorius.

1956 — gimė pankroko grupės „The Sex Pistols“ narys Johnny Rotten (Džonis Rotenas).

1957 — po penkerių bendro vedybinio gyvenimo metų įvyko aktorės Elizabeth Taylor (Eizabetos Teilor) ir jos antrojo vyro Michael Wilding (Maiklo Vildingo) skyrybos.

1970 — Las Vegase įvyko Elvio Presley (Elvio Preslio) koncertas kartu su „exbitlu“ Ringo Starr (Ringu Staru).

1981 — gimė amerikiečių dainininkas Justin Timberlake (Džastinas Timberleikas).

1999 — „Fox“ pradėjo rodyti Seth MacFarlane'o (Seto Makfarlano) animacinį serialą „Šeimos bičas“ (Family Guy).

2010 — ritmenbliuzo atlikėja Beyonce (Bejonsė) Los Andžele vykusioje 52-ajoje „Grammy“ teikimo ceremonijoje pelnė šešis prestižinius apdovanojimus ir aplenkė kantri muzikos žvaigždę Taylor Swift (Teilor Svift), kuriai atiteko keturios auksinių gramofonų statulėlės.

2011 — sulaukęs 77 metų mirė „Oskaro“ laureatas kompozitorius John Barry (Džonas Baris), sukūręs muziką filmams „Iš Afrikos“ (Out of Africa), „Šokiai su vilkais“ (Dances with Wolves) ir keliems filmams apie James Bond (Džeimsą Bondą).

2012 — Leonardas Cohenas išleido albumą „Old Ideas“, dešimtyje šalių pasiekusį pirmąją topų vietą.

2015 — eidama 83-iuosius metus mirė mylima britų scenos ir ekrano aktorė Geraldine McEwan (Džeraldin Makjuan).

2015 — velionės popmuzikos žvaigždės Whitney Houston (Vitni Hjuston) ir dainininko Bobby Brown (Bobio Brauno) dukra Bobbi Kristina Brown (Bobi Kristina Braun) buvo rasta be sąmonės savo namuose.