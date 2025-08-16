Schwarzeneggerio žinutė Trumpui po jo susitikimo su karo nusikaltėliu Putinu: buvo gėda

„Prezidente Trumpai, ką tik mačiau jūsų spaudos konferenciją su prezidentu Putin. Ji buvo gėdinga. Jūs stovėjote kaip mažas šlapias makaronas, kaip mažas berniukas. Klausiau savęs: „Kada prašysite jo autografo, asmenukės ar panašiai?”.
Manau, kad šioje spaudos konferencijoje jūs tiesiog pardavėte mūsų žvalgybos bendruomenę, mūsų teisingumo sistemą ir, blogiausia, mūsų šalį. Jūs esate JAV prezidentas. Neturėtumėte to daryti. Kas jums darosi? Kas nutiko Ronaldo Reagano stiprybei ir tvirtiems žodžiais, kuris stovėdamas prie Berlyno sienos pasakė: „Pone Gorbačiovai, nugriaukite šią sieną“? Kas atsitiko su visa tai?”, – vaizdo įraše tada kalbėjo Arnoldas Schwarzeneggeris.
P.S. Ši žinutė dar nuo 2018 metų, bet šiandien ji dar aktualesnė.