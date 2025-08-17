Serbijos prezidentas žada griežtą atsaką po kelias dienas trunkančių neramumų

Belgrade ir kituose miestuose penkias naktis iš eilės kilo susirėmimai, kurių metu protestuotojai mėtė petardas ir akmenis, o pareigūnai atsakė kurtinamosiomis granatomis ir ašarinėmis dujomis.
Dešiniųjų pažiūrų prezidentas Aleksandaras Vučičius spaudos konferencijoje Belgrade pareiškė, kad iki šiol sužeista daugiau nei 130 policijos pareigūnų. Dešimtys piliečių taip pat pranešė apie sužalojimus ir ieškojo medicininės pagalbos.
Šeštadienį smurto protrūkis kilo Belgrade, Novi Sade ir Valeve, kur nedidelė kaukėtų jaunuolių grupė užpuolė tuščią valdančiosios Serbijos pažangos partijos biurą ir jį padegė.
„Pamatysite visišką Serbijos valstybės ryžtą. Mes panaudosime viską, kas mūsų žinioje, kad atkurtume teisę, taiką ir tvarką“, – sakė A. Vučičius.
Jis pridūrė, kad vyriausybei reikia kelių dienų parengti „teisinę ir oficialią sistemą“ atsakui.
„Tai labai skirsis nuo to, ką matėte iki šiol“, – pridūrė jis, neatskleisdamas detalių, tačiau teigė, kad nesvarsto paskelbti nepaprastąją padėtį.
A. Vučičius antivyriausybinius protestuotojus palygino su „teroristais“ – šį terminą jis dažnai kartoja nuo masinių demonstracijų pradžios praėjusių metų pabaigoje.
Nuo lapkričio Serbijoje beveik kasdien vyksta protestai po kruvino incidento, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogui žuvo 16 žmonių.
Ši tragedija tapo giliai įsišaknijusios korupcijos Balkanų valstybėje simboliu, o reikalavimai atlikti skaidrų tyrimą peraugo į raginimus surengti pirmalaikius rinkimus.
Pačiame pike protestai į gatves pritraukė šimtus tūkstančių žmonių.
Tačiau taikios demonstracijos šią savaitę komplikavosi, kai didelės vyriausybę remiančių asmenų grupės – daugelis su kaukėmis, kai kurie ginkluoti lazdomis ir petardomis – užpuolė protestuotojus.
Dėl to kelias naktis tęsiasi smurtiniai susirėmimai, per kuriuos daug žmonių abiejose pusėse buvo sužeisti.
Protestus dar labiau pakurstė keli internete paskelbti vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip policija muša neginkluotus demonstrantus lazdomis.
Policija neigia kaltinimus dėl žiaurumo, kaltindama demonstrantus pareigūnų užpuolimu.
Naujausi komentarai