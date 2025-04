Sergejus Lavrovas: Rusija yra pasirengusi siekti susitarimo dėl Ukrainos

„JAV prezidentas Donaldas Trumpas kalba apie susitarimą ir mes esame pasirengę siekti susitarimo, tačiau vis dar yra konkrečių šio susitarimo elementų, kuriuos reikia suderinti“, – minėtame interviu sakė S. Lavrovas.

„Yra keletas ženklų, kad judame teisinga kryptimi“, – pridūrė jis.

Paklaustas apie naują smūgių Ukrainai bangą, Kyjive pražudžiusią mažiausiai dvylika žmonių ir sužalojusią dar dešimtis gyventojų, S. Lavrovas pareiškė: „Mūsų taikiniai yra tik kariniai arba kariuomenės naudojami civiliniai objektai“.

„Jei tai objektas, kuriuo naudojosi Ukrainos kariuomenė, Gynybos ministerija, lauko vadai turi teisę jį pulti“, – tęsė jis.

Pirmiau ketvirtadienį D. Trumpas socialiniame tinkle pareiškė vieną iš retų savo priekaištų Kremliui: „Manęs nedžiugina Rusijos smūgiai, – rašė jis – To nereikėjo, be to, tai labai ne laiku. Vladimirai, LIAUKIS!“

Po kruvinų Rusijos smūgių sostinei Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nutraukė vizitą Pietų Afrikoje ir skubiai sugrįžo į Kyjivą.