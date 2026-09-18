Seutoje migrantams pastatytas palapinių miestelis

Perkėlimo metu policijai teko tramdyti minias besistumdančių žmonių, norinčių užsitikrinti vietą naujoje palapinių stovykloje po savaites trukusio gyvenimo paplūdimiuose. Valdžios institucijos teigia, kad palapinių užtenka 1 700 žmonių.
Liepos pabaigoje dešimtys tūkstančių migrantų užplūdo Seutą per sieną iš Maroko, ir nors dauguma jų greitai grįžo atgal, keli tūkstančiai liko, o daugelis dabar nakvoja po atviru dangumi teritorijos paplūdimiuose.
Pasak Ispanijos vyriausybės šaltinio Seutoje, policija pradėjo surinkinėti migrantus 6.30 val. ryto.
Šaltinis pridūrė, kad uosto palapinių miestelyje yra dušai ir lovos.
Seutos valdžios institucijos apskaičiavo, kad 18,5 kv. kilometrų teritorijoje liko 13 tūkst. migrantų. Centrinė vyriausybė teigia, kad šis skaičius yra mažesnis.
Ispanijos vyriausybė perkėlė migrantus nepaisydama konservatyvių vietos valdžios institucijų pasipriešinimo. Ministras pirmininkas Pedro Sanchezas sulaukė didžiulės kritikos dėl to, kaip jis tvarkosi su krize. Taip pat jis yra įsivėlęs į ginčą su Italija, kuri laikinai vėl įvedė sienų kontrolę.
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