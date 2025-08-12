Šiaurės Korėja siunčia į Rusiją ne tik karius, bet ir darbininkus-vergus

Maskva ne kartą kreipėsi į Pchenjaną, prašydama pagalbos kare. Rusijai prireikė Šiaurės Korėjos raketų, artilerijos sviedinių ir karių.
Dabar, kai daugelis Rusijos vyrų žuvo arba buvo sužeisti kovose, arba pabėgo iš šalies, Pietų Korėjos žvalgybos pareigūnai BBC pranešė, kad Maskva tampa vis labiau priklausoma nuo Šiaurės Korėjos darbininkų, rašo J. Jean Mackenzie.
BBC apklausė šešis Š. Korėjos darbininkus, kurie pabėgo iš Rusijos po karo Ukrainoje pradžios, taip pat Pietų Korėjos vyriausybės pareigūnus, tyrėjus ir žmones, padedančius pabėgusiesiems.
Jie britų transliuotojui išsamiai papasakojo apie „siaubingas“ darbo sąlygas Rusijoje ir Š. Korėjos valdžios griežtinamą kontrolę, kad darbininkai nepabėgtų.
Vienas iš darbininkų BBC papasakojo, kaip jam nusileidus Rusijos tolimuosiuose rytuose, jį iš oro uosto į statybvietę lydėjo Š. Korėjos saugumo agentas, liepęs su niekuo nekalbėti ir į nieką nežiūrėti.
„Išorinis pasaulis yra mūsų priešas“, – tuomet jam sakė agentas.
Darbininko teigimu, jis buvo iškart paskirtas dirbti daugiaaukščių daugiabučių namų statyboje daugiau nei 18 valandų per parą.
Visi šeši darbininkai BBC pasakojo, kad jie verčiami keltis 6 val. ryto ir dirbti adaugiaaukščių daugiabučių namų statyboje iki 2 val. nakties, ir gauna vos dvi laisvas nuo darbo dienos per metus.
Pabėgusieji britų transliuotojui papasakojo, kad darbininkai dieną ir naktį lieka uždaryti statybvietėse, kur juos stebi Š. Korėjos valstybės saugumo departamento agentai.
Pasak darbininkų, jie miega purvinuose, perpildytuose, vabzdžių knibždančiuose konteineriuose arba ant nebaigtų statyti daugiabučių namų grindų, ant durų rėmų ištempę brezentą, kad nesušaltų.
Anksčiau dešimtys tūkstančių šiaurės korėjiečių dirbo Rusijoje ir uždirbdavo milijonus eurų per metus Š. Korėjos lyderiui Kim Jong Unui. Tačiau 2019 m. Jungtinių Tautų Organizacija uždraudė šalims samdyti šiuos darbininkus, siekdama atimti Kim Jong Uno lėšų šaltinį ir sustabdyti jo branduolinių ginklų kūrimo programą, todėl dauguma jų tuomet buvo išsiųsti namo.
Tačiau praėjusiais metais į Rusiją buvo išsiųsta daugiau nei 10 tūkst., darbininkų, teigė Pietų Korėjos žvalgybos pareigūnas, kuris BBC kalbėjo anonimiškai. Jis britų transliuotojui sakė, kad šiais metais tikimasi dar daugiau atvykstančiųjų, o iš viso Pchenjanas į Maskvą galiausiai išsiųsiąs daugiau nei 50 tūkst. darbininkų.
