Šiaurės Korėjos lyderio duktė pakurstė spėliones dėl įpėdinystės

Kimų šeima Šiaurės Korėją geležiniu kumščiu valdo jau dešimtmečius, o asmenybės kultas, susijęs su vadinamąja „Paektu kraujo linija“, dominuoja kasdieniame nuo pasaulio atsiskyrusios šalies gyvenime.
Dabartinis lyderis Kim Jong Unas yra trečias po savo tėvo Kim Jong Ilo ir senelio Kim Il Sungo, valdantis vienintelę pasaulyje komunistinę monarchiją.
Šie abu vyrai – valstybinės propagandos vadinami „amžinaisiais lyderiais“ – yra palaidoti Kumsusano Saulės rūmuose – didžiuliame mauzoliejuje Pchenjano centre.
Valstybinė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA) pranešė, kad Kim Jong Unas tuose rūmuose lankėsi lydimas aukščiausių pareigūnų. Agentūros paskelbtose nuotraukose šalia jo buvo matyti duktė Ju Ae.
Pietų Korėjos žvalgybos agentūra pernai sakė, kad po to, kai lydėjo savo tėvą per aukšto lygio vizitą į Pekiną, ji pradėta laikyti Šiaurės Korėjos lyderio įpėdine.
„Pristatoma kaip Kimo įpėdinė“
Seulo Sedžiongo instituto atstovas Cheong Seong-changas sakė, kad tikisi, jog netrukus ji bus „oficialiai patvirtinta kaip kita įpėdinė tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu“.
Cheongas, knygos apie Kimų lyderystę autorius, sakė, kad per vizitą mauzoliejuje jos pozicija pirmos eilės centre, t. y. vietoje, kuri paprastai skiriama jos tėvui, buvo ypač pastebimas.
Pasak jo, tai „gali būti interpretuojama kaip pranešimas „amžiniesiems lyderiams“ Kim Il Sungui ir Kim Jong Ilui, kad ji pristatoma kaip jo įpėdinė“.
Ju Ae buvo viešai pristatyta pasauliui 2022 m., kai lydėjo tėvą stebėti tarpžemyninės balistinės raketos paleidimo.
Nuo to laiko Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida ją vadina „mylimu vaiku“ ir „didžiąja kelrode asmenybe“ – korėjietiškai „hyangdo“ – terminu, paprastai skirtu aukščiausiems lyderiams ir jų įpėdiniams.
Iki 2022 m. vienintelis patvirtinimas apie jos egzistavimą buvo gautas iš buvusios NBA žvaigždės Denniso Rodmano, kuris 2013 m. lankėsi Šiaurės Korėjoje.
Analitikai užsimena, kad ji gali būti išrinkta Centrinio komiteto pirmąja sekretore, t. y. užimti antrą pagal įtaką postą Šiaurės Korėjos valdančiojoje partijoje, per svarbų suvažiavimą, kuris turėtų įvykti artimiausiomis savaitėmis.
Ketvirtadienį filmuotoje medžiagoje matyti, kaip Ju Ae kartu su tėvais dalyvauja Naujųjų metų šventėje Pchenjane.
Nors pirmoji ponia Ri Sol Ju laikėsi santūriai, valstybinė televizija parodė, kaip Ju Ae uždeda vieną ranką ant tėvo veido ir pabučiuoja jį į skruostą – toks retas viešas jausmų demonstravimas sulaukė Pietų Korėjos žiniasklaidos dėmesio.
