Šiaurės Korėjos lyderis Pekine pristatė savo dukrą

Oficialiose Šiaurės Korėjos naujienų agentūros KCNA paskelbtose nuotraukose mergaitę buvo galima matyti šalia Kim Jong Uno, Kinijos sostinėje išlipančio iš savo asmeninio traukinio.
Pranešama, kad ji kartu su Kim Jong Uno seserimi Kim Yo Jong dalyvavo ir karinio parado, skirto Japonijos kapituliacijos ir Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-osioms metinėms paminėti, iškilmėse.
Apžvalgininkai jau kurį laiką spėliojo, ar Kim Jong Unas nesiekia, kad jo dukra taptų potencialia jo įpėdine. Tačiau apie jauną merginą kol kas žinoma nedaug, o Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida oficialiai nepatvirtino nei jos amžiaus, nei vardo.
Pasak buvusio krepšinio profesionalo Denniso Rodmano, kuris 2013 m. Šiaurės Korėjoje asmeniškai susitiko su Kim Jong Unu, jo dukters vardas neva yra Ju Ae.
Jau maždaug trejus metus mergaitė reguliariai lydi Šiaurės Korėjos lyderį oficialių susitikimų metu – pirmą kartą tai įvyko 2022 m. per tarpžemyninės raketos bandymus. Nuo to laiko ji buvo pastebėta dešimtyse renginių, dažniausiai savo tėvo pašonėje.
