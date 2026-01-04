Šiaurės Korėja pasmerkė JAV įvykdytą Maduro sulaikymą

Valstybinė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA) nurodė, kad Pchenjano užsienio reikalų ministerija „griežtai smerkia Venesueloje įvykdytus JAV hegemonijos siekio veiksmus“.
„Šis incidentas yra dar vienas pavyzdys, dar kartą patvirtinantis nesąžiningą ir brutalų JAV elgesį“, – pridūrė Užsienio reikalų ministerija.
Po ne vieną mėnesį trukusio ir vis didėjusio karinio ir ekonominio spaudimo Jungtinės Valstijos anksti šeštadienį surengė oro antskrydžius prieš taikinius visoje Venesueloje ir pareiškė nuvertusios autoritarinį kairiųjų pažiūrų prezidentą N. Maduro.
Vėliau paskelbta, kad N. Maduro buvo atvežtas į Niujorką.
Spėjama, kad JAV veiksmai Venesueloje kelia nerimą Šiaurės Korėjos vadovybei, kuri jau ilgą laiką kaltina Vašingtoną siekiu ją nuversti. Jungtinės Valstijos atmeta šiuos teiginius.
Pchenjanas dešimtmečius teisina savo branduolines ir raketų programas kaip atgrasymo priemonę nuo tariamų Vašingtono siekių pakeisti šalies valdžią.
Pchenjanas taip pat ne kartą yra išreiškęs paramą N. Maduro valdymui.
