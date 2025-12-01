 Sirija išleido pirmąjį oficialų spausdintą laikraštį po B. al Assado nuvertimo

Sirija išleido pirmąjį oficialų spausdintą laikraštį po B. al Assado nuvertimo

2025-12-01 19:41
BNS inf.

Sirija pirmadienį išleido pirmąjį laikraščio „Al Thawra al Souriya“ numerį – naujausią vyriausybinę žiniasklaidos priemonę po ilgamečio prezidento Basharo al Assado (Bašaro Asado) nuvertimo.

Sirija išleido pirmąjį oficialų spausdintą laikraštį po B. al Assado nuvertimo / AFP nuotr.

Šio laikraščio leidyba rodo popierinės žiniasklaidos sugrįžimą po penkerių metų. B. al Assado vyriausybė per COVID-19 pandemiją dėl didėjančių spausdinimo išlaidų ir platinimo problemų nutraukė dienraščių spausdinimą.

Leidinys „Al Thawra al Souriya“ („Sirijos revoliucija“) pakeis B. al Assado laikais leistą valstybinį laikraštį „al Thawra“.

Informacijos ministras Hamza Mustafa leidinio pristatymo ceremonijoje sakė norintis, kad laikraštis būtų „žmonių skausmo, jų kasdienio gyvenimo ir vilčių veidrodis laisvų diskusijų erdvėje“.

Valdant B. al Assadui, žiniasklaidos laisvės buvo smarkiai apribotos, vykdoma griežta turinio kontrolė saugumo atžvilgiu, o žurnalistai – persekiojami.

Valstybinė žiniasklaida kartojo vyriausybės naratyvą, ir tik saujelei privačių, bet  susijusių su vyriausybe ir griežtai kontroliuojamų leidinių buvo leidžiama veikti.

Naujoji Sirijos valdžia perėmė ir atnaujino jau egzistavusių žiniasklaidos priemonių veiklą, įskaitant valstybinę žiniasklaidą, pavyzdžiui, naujienų agentūrą SANA, ir privačius leidinius. 

