 Slovėnija paskelbė Netanyahu nepageidaujamu asmeniu

Slovėnija paskelbė Netanyahu nepageidaujamu asmeniu

2025-09-25 17:51
Rasa Strimaitytė (ELTA)

ES ir NATO šalis Slovėnija paskelbė Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu nepageidaujamu asmeniu, taip uždrausdama jam atvykti į šalį. 

Slovėnija paskelbė Netanyahu nepageidaujamu asmeniu
Slovėnija paskelbė Netanyahu nepageidaujamu asmeniu / Scanpix nuotr.

Tokį sprendimą priėmė vyriausybė Liublianoje, pranešė valstybinė Slovėnijos naujienų agentūra STA, remdamasi Užsienio reikalų ministerijos pareigūne Neva Grašič.

Slovėnija jau šių metų liepą tapo pirmąją ES šalimi, nepageidaujamais asmenimis paskelbusia du ultradešiniuosius Izraelio vyriausybės narius: saugumo ministrą Itamarą Ben Gvirą ir finansų ministrą Bezalelį Smotrichą.

„Visuomenė supranta, kad prieš jį (Netanyahu) vyksta procesas dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui. Tarptautinis Baudžiamasis teismas 2024 m. liepos 19 d., be kita ko, konstatavo, kad virtinė Izraelio direktyvų ir praktikų pažeidžia tiek tarptautinę humanitarinę teisę, tiek žmogaus teises“, – sakė N. Grašič.

„Šiuo sprendimu (uždrausti Netanyahu atvykti) vyriausybė siunčia aiškią žinią Izraelio valstybei, kad Slovėnija tikisi nuoseklios pagarbos tarptautinių teismų sprendimams ir tarptautinei humanitarinei teisei“, – pridūrė N. Grašič vyriausybės paskyroje tinkle „X“.

Slovėnija nuo Gazos karo pradžios nuolat kritikuoja B. Netanyahu politiką dėl karo ir  remia palestiniečių interesus. 

Šiame straipsnyje:
Netanyahu
Slovėnija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų