Slovėnija paskelbė Netanyahu nepageidaujamu asmeniu

Tokį sprendimą priėmė vyriausybė Liublianoje, pranešė valstybinė Slovėnijos naujienų agentūra STA, remdamasi Užsienio reikalų ministerijos pareigūne Neva Grašič.
Slovėnija jau šių metų liepą tapo pirmąją ES šalimi, nepageidaujamais asmenimis paskelbusia du ultradešiniuosius Izraelio vyriausybės narius: saugumo ministrą Itamarą Ben Gvirą ir finansų ministrą Bezalelį Smotrichą.
„Visuomenė supranta, kad prieš jį (Netanyahu) vyksta procesas dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui. Tarptautinis Baudžiamasis teismas 2024 m. liepos 19 d., be kita ko, konstatavo, kad virtinė Izraelio direktyvų ir praktikų pažeidžia tiek tarptautinę humanitarinę teisę, tiek žmogaus teises“, – sakė N. Grašič.
„Šiuo sprendimu (uždrausti Netanyahu atvykti) vyriausybė siunčia aiškią žinią Izraelio valstybei, kad Slovėnija tikisi nuoseklios pagarbos tarptautinių teismų sprendimams ir tarptautinei humanitarinei teisei“, – pridūrė N. Grašič vyriausybės paskyroje tinkle „X“.
Slovėnija nuo Gazos karo pradžios nuolat kritikuoja B. Netanyahu politiką dėl karo ir remia palestiniečių interesus.
