Smūgis Ispanijos vyriausybei: parlamentas atmetė būsto įstatymų projektus

Parlamentarų sprendimas atmesti abi priemones sudavė smūgį ministro pirmininko Pedro Sanchezo centro kairės vyriausybei prieš 2027 m. numatytus visuotinius rinkimus.
„Gėda!“ – šaukė šimtai protestuotojų prie parlamento, kai įstatymų projektai buvo atmesti. Šeštadienį visoje Ispanijoje numatyti nauji protestai.
Protestai Ispanijoje vyksta jau savaitę, Madrido centre net įkurta palapinių stovykla. Protestuotojai piktinasi vis sunkiau įkandamu būstu tiek nuomininkams, tiek pirkėjams ir reikalauja skubių veiksmų.
Ilgai besikaupęs nepasitenkinimas prasiveržė po 87 metų Maricarmen Abascal iškeldinimo iš buto Madride, kuriame ji gyveno apie septynis dešimtmečius. Moteris buvo iškeldinta rugsėjo 23 d., bet jos namą valdanti investicinė bendrovė šią savaitę galiausiai atšaukė sprendimą dėl kilusio nepasitenkinimo.
Didžiulė klaida
Prieš pat abu balsavimus P. Sanchezas paragino parlamentarus „akimirkai pamiršti politinius išskaičiavimus“ ir paremti priemones parlamente, kuriame jo koalicija neturi daugumos.
Įstatymų projektuose buvo numatyta automatiškai pratęsti pasibaigusias nuomos sutartis ir pažeidžiamus nuomininkus ginančios priemonės. Taip pat taikytasi į investicines bendroves, pigiai perkančias nekilnojamąjį turtą ir siekiančias iš jo gauti didesnę grąžą.
Vyriausybės projektų priėmimu suabejota ketvirtadienį, kai Katalonijos separatistų partija „Junts“ paskelbė nepritarianti abiem priemonėms. P. Sanchezo vyriausybei priimant įstatymus reikalingi septyni „Junts“ parlamentarų balsai.
Projektams nepritarė ir opozicinė konservatorių Liaudies partijai bei kraštutinių dešiniųjų „Vox“, tad penktadienį jie buvo atmesti. Pirmąjį projektą atmetė 178 parlamentarai, 172 jį palaikė. Antrajam nepritarė 184 parlamentarai, jį palaikė 166.
Už socialines teises atsakingas ministras Pablo Bustinduy, išeidamas iš parlamento posėdžių salės, pareiškė, kad trys prieš šias priemones balsavusios partijos „padarė didžiulę klaidą ir už tai sumokės per rinkimus“.
Vyriausybė dėl teisės aktų derėjosi su verslui palankia „Junts“, tačiau Katalonijos partija ketvirtadienį pareiškė norinti, kad projektai būtų parengti iš naujo. „Junts“ teigė, kad pasiūlymuose nepagrįstai sutapatinami smulkūs būsto savininkai, kuriems nuomos pajamos yra svarbios, ir pelno siekiančios nekilnojamojo turto bendrovės, o priemonės gali turėti neigiamų ir negrįžtamų padarinių.
Daugelį protestų suorganizavusi Ispanijos nuomininkų sąjunga paragino surengti visuotinį streiką ir palikti Puerta del Sol aikštėje Madrido centre įkurtą palapinių stovyklą, kol bus įvykdyti jos reikalavimai.
Penktadienio nesėkmė didina spaudimą P. Sanchezo mažumos vyriausybei ir gali sustiprinti opozicijos raginimus surengti pirmalaikius rinkimus. Kraštutinių dešiniųjų partijos „Vox“ lyderis Santiago Abascalis penktadienį pareiškė, kad „kuo greičiau bus surengti rinkimai, tuo geriau“. P. Sanchezas ne kartą atmetė galimybę skelbti pirmalaikius rinkimus.
Būsto įperkamumas jau daugelį metų yra viena pagrindinių socialinių problemų Ispanijoje, tačiau protestai sustiprėjo po M. Abascal iškeldinimo.
Naujausios visuomenės apklausos rodo, kad opozicinė Liaudies partija lenkia socialistus.
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