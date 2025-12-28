Somalio prezidentas: Izraelio sprendimas dėl Somalilando kelia grėsmę regiono saugumui

Penktadienį Izraelis oficialiai pripažino Somalilandą nepriklausoma ir suverenia valstybe bei pasirašė susitarimą dėl diplomatinių santykių užmezgimo.
Žydų valstybė tapo pirmąja šalimi, oficialiai pripažinusia Somalilandą.
„Tai prilygsta atvirai agresijai prieš Somalio Respublikos suverenumą, nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir tautos vienybę“, – sakė Somalio prezidentas.
1991 metais nepriklausomybę nuo Somalio paskelbęs Somalilandas dešimtmečius siekė tarptautinio pripažinimo.
Savarankiškai pasiskelbusi respublika, ji užima strategiškai svarbią vietą Adeno įlankoje ir turi savo pinigus, pasus bei kariuomenę..
Tačiau nuo vienašališko nepriklausomybės paskelbimo šalis buvo diplomatiškai izoliuota.
Somalis ir Afrikos Sąjunga (AS) penktadienį piktai sureagavo į šį Izraelio žingsnį.
