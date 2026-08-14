„SpaceX“ atsisakė planų šalinti Lenkiją iš „Starlink“ tarptinklinio ryšio Europoje zonos

Buvo planuojama, kad nuo ateinančio pirmadienio Lenkijoje registruoti paslaugos naudotojai turės pranešti „Starlink“ apie kiekvieną išvykimą iš šalies, taip pat ir į kitas Europos valstybes, o užsienyje praleidę daugiau kaip 30 dienų – mokėti už brangesnę paslaugos prenumeratą.
Kitose Europos šalyse „Starlink“ klientams tokie reikalavimai taikomi tik išvykus už bendrovės tarptinklinio ryšio zonos Europoje ribų.
„SpaceX“ atsižvelgė į mano prašymą ir nesudarys Lenkijos klientams blogesnių sąlygų nei klientams kitose Europos šalyse“, – platformoje „X“ rašė Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras Krzysztofas Gawkowskis.
„Lenkijos klientams nebus taikomi jokie nauji apribojimai“, – pridūrė ministras.
K. Gawkowskis anksčiau pasmerkė „Starlink“ Lenkijos klientams nustatytą reikalavimą prieš kiekvieną kelionę bendrovei pateikti „kelionės deklaraciją“, įskaitant paso ar kito asmens tapatybės dokumento su nuotrauka kopiją.
„Paraginau „SpaceX“ skubiai atkurti sąžiningas konkurencines sąlygas bendrovės klientams Lenkijoje“, – teigė K. Gawkowskis.
„Starlink“ nepaaiškino, kodėl pagal rugpjūčio 17 d. turėjusias įsigalioti taisyklių pataisas Lenkija iš pradžių buvo pašalinta iš tarptinklinio ryšio Europoje zonos, tačiau Lenkijos pareigūnai teigė, kad tai galėjo būti susiję su šalies parama Ukrainai.
Su Rusija ir Ukraina besiribojanti Europos Sąjungos (ES) ir NATO narė Lenkija yra viena aktyviausių Kyjivo sąjungininkių ir išleido milijonus eurų „Starlink“ terminalams bei paslaugų prenumeratoms Ukrainos pajėgoms aprūpinti.
Pernai Varšuva skelbė skyrusi 77 mln. eurų 24 560 terminalų įsigijimui ir jų prenumeratos mokesčiams Ukrainoje padengti, taip pat dar 5 150 kitų subjektų suteiktų terminalų prenumeratoms apmokėti.
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