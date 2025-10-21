„SpaceX“ gali prarasti svarbią sutartį su NASA

„Man patinka „SpaceX“, – pirmadienį transliuotojui CNBC sakė S. Duffy‘is. – Tai nuostabi bendrovė. Problema ta, kad jie atsilieka. Jie nukėlė savo terminus, o mes lenktyniaujame su Kinija.“
S. Duffy‘is toliau sakė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas „ir aš norime pasiekti Mėnulį dar per šio prezidento kadenciją. Taigi, aš ketinu vėl pradėti viešųjų pirkimų konkursą“. D. Trumpo kadencija turi baigtis 2029 m. sausį.
Transporto sekretorius sakė, kad ketina leisti su „SpaceX“ varžytis „kitoms kosmoso bendrovėms, pavyzdžiui, „Blue Origin“, kurią įkūrė kompanijos „Amazon“ vadovas Jeffas Bezosas.
„Mes pasirinksime tą iš jų, kuris pirmoji padės mums pasiekti Mėnulį. Jei „SpaceX“ atsilieka, o „Blue Origin“ gali tai padaryti pirma jų – valio „Blue Origin“.
Duffy taip pat paaiškino, kad „gali būti, kad mums 2028 m. į Mėnulį sugrįžti padės dvi bendrovės... neketiname laukti, kol tai padarys viena bendrovė“.
Įgyvendindama programą „Artemidė“ (angl. „Artemis“), JAV kosmoso agentūra NASA siekia pirmą kartą per daugiau nei 50 metų sugrąžinti astronautus į Mėnulį ir taip padėti pagrindą misijoms į Marsą.
2021 m. kosmoso agentūra skyrė sudarė su bendrove „SpaceX“ 2,9 mlrd. JAV dolerių vertės sutartį, pagal kurią ši turėjo sukonstruoti nusileidimo Mėnulyje modulį, skraidinsiantį astronautus į Žemės palydovą.
Naujausi komentarai