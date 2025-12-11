Spermos donoras su genetine mutacija galėjo turėti įtakos beveik 200 vaikų sveikatai

2006–2022 metais šio vyro sperma buvo parduota 67 klinikoms 14 skirtingų pasaulio šalių. Vien Danijoje šis donoras tapo kone 100 vaikų tėvu.
„Mažiausiai 197 vaikai gimė dėka anoniminio danų donoro, naudojusio pseudonimą Kjeld, spermos, kol spermos bankas neatrado rimtos genetinės anomalijos“, – nurodė Danijos visuomeninis transliuotojas DR.
Pasak Danijos visuomeninio transliuotojo DR, Europos spermos bankas (ESB) – vienas didžiausių pasaulyje – 2020-ųjų balandį buvo įspėtas apie vaiką, gimusį donorystės būdu, sergantį vėžiu ir turintį genetinę mutaciją.
Gavus šią informaciją, buvo ištirtas šio donoro spermos mėginys, tačiau retos TP53 mutacijos nebuvo aptikta.
Kol vyko tyrimas dėl šio incidento, ESB buvo laikinai sustabdęs spermos donorystę.
Po trejų metų bankas buvo informuotas apie kitą vaiką, gimusi iš šio donoro spermos, kuriam buvo diagnozuotas vėžys.
Tuomet buvo ištirti keli mėginiai, kurie parodė, kad šis donoras turėjo genetinę mutaciją, nors pats buvo sveikas. Nuo 2023-iųjų spalio jo sperma nebenaudojama.
„Reta ir neaprašyta mutacija“
Danijos pacientų saugos tarnyba naujienų agentūrai AFP pranešė, kad iš šio donoro spermos gimė 99 vaikai.
„Remiantis mūsų atliktu visų Danijos vaisingumo klinikų, kurios, pagal ESB duomenis, naudojo minėto donoro spermą, tyrimu (...) 49 vaikai gimė Danijoje gyvenančioms moterims, o 50 – už Danijos ribų gyvenančioms moterims“, – nurodė Danijos pacientų saugos tarnyba.
„Konkreti mutacija yra reta ir anksčiau neaprašyta TP53 mutacija, kuri randama tik nedidelėje dalyje donoro spermos ląstelių, o ne likusioje kūno dalyje, nes pats donoras nėra paveiktas“, – priduriama tarnybos išplatintame pranešime.
ESB pareiškė, kad mutacijos nebuvo galima aptikti ankstesnio genetinio patikrinimo metu, ir ne visi vaikai, gimę iš šio donoro spermos, turi šią mutaciją.
ESB pareiškė, kad per du dešimtmečius visame pasaulyje prisidėjo prie daugiau nei 70 tūkst. vaikų gimimo.
Daugelyje Europos šalių galioja taisyklės, ribojančios, kiek vaikų gali turėti vienas donoras, tačiau nėra tarptautinių taisyklių, reglamentuojančių, kiek vaikų užsienyje gali turėti vienas donoras.
2022-ųjų pabaigoje ESB nustatė maksimalų 75 šeimų skaičių vienam donorui.
