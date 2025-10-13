Stiprėjant priešpriešai su JAV, Kinijos užsienio prekybos rodikliai rugsėjį viršijo prognozes

Antra pagal dydį pasaulio ekonomika pastaraisiais metais buvo įklimpusi į nuolatinį vidaus išlaidų mažėjimą, tuo tarpu spaudimas eksportu besiremiantiems gamybos sektoriams stiprėjo.
Perspektyvas temdo savaitgalį išaugusios baimės, kad prekybos karas tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų paaštrės po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė apie papildomus 100 proc. tarifus visoms Kinijos prekėms. Pasak jo, šis žingsnis – atsakas į Pekino praėjusią savaitę paskelbtą sprendimą įvesti naujus eksporto ribojimus strateginėje retųjų žemių srityje, kurioje šiuo metu dominuoja Kinija.
Oficialiais duomenimis, Kinijos eksportas praėjusį mėnesį, palyginti su pernai rugsėju, išsiplėtė 8,3 proc., o tai gerokai viršijo agentūros „Bloomberg“ kalbintų analitikų prognozes, pranašavusias didėjimą 6,6 procento. Tai buvo sparčiausias augimas nuo kovo mėnesio ir žymiai solidesnis už rugpjūtį užfiksuotą prieaugį 4,4 procento.
Kinijos importo augimas rugsėjį taip pat gerokai viršijo lūkesčius – 7,4 proc. vietoj pranašauto prieaugio 1,9 procento.
Analitikai pažymi, jog Kinijos eksportas į JAV per metus sunyko daugiau nei ketvirtadaliu, Jungtinėms Valstijoms dabar tenka apie dešimtadalį visų Kinijos prekių pardavimų užsienyje, ir jos galėtų būti nukreiptos į kitas rinkas.
