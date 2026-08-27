Stipriausias Netanyahu varžovas rinkimuose: dviejų valstybių sprendimas būtų klaida

Nepriklausomos Palestinos valstybės, taikiai egzistuojančios greta Izraelio, vizija yra „skaudi klaida“, laikraščiui „Israel Hajom“ sakė buvęs kariuomenės vadas Gadis Eisenkotas.
Anot apklausų, centristinė G. Eisenkoto partija „Yashar“ rinkimuose gali aplenkti B. Netanyahu dešiniąją konservatyviąją „Likud“ partiją ir tapti stipriausia frakcija parlamente. Vis dėlto nei B. Netanyahu, nei jo priešininko stovykla negali tikėtis absoliučios daugumos.
G. Eisenkotas buvo kritikuojamas už tai, kad iki šiol nebuvo aiškiai išreiškęs savo pozicijos dėl dviejų valstybių sprendimo. Dabar jis laikraščiui sakė: „Kas po („Hamas“ išpuolio) spalio 7 d. vis dar galvoja apie dviejų valstybių sprendimą, tas tiesiog yra pamišęs“.
Be to, G. Eisenkotas kritikavo kraštutinių dešiniųjų ministrų Itamaro Ben Gviro ir Bezalelio Smotricho veiksmus Vakarų Krante. Tai ir naujakurių smurtas prieš palestiniečius lemia, „kad Izraelis praranda tarptautinį teisėtumą“ ir kelia grėsmę visam naujakurių judėjimui, teigė G. Eisenkotas.
Jis pasisakė ir prieš šiuo metu vykdomą gyvenviečių statybos projektą vadinamojoje E1 teritorijoje tarp Rytų Jeruzalės ir Maale Adumimo gyvenvietės. Tokie veiksmai kenkia Izraeliui tarptautiniu mastu, sakė jis.
B. Netanyahu vyriausybės forsuojama gyvenviečių statyba sulaukia aštrios tarptautinės kritikos. Statybos minėtoje vietoje faktiškai padalytų Vakarų Krantą į šiaurinę ir pietinę dalis, dėl to sukurti vientisą teritoriją būsimajai Palestinos valstybei taptų sunkiau arba išvis neįmanoma.
Izraelio vyriausybė atmeta suverenią Palestinos valstybę visų pirma dėl saugumo priežasčių. Ji baiminasi, kad tokia valstybė – panašiai kaip islamistinės „Hamas“ organizacijos kontroliuojama Gazos Ruožas, galėtų tapti baze atakoms prieš Izraelį. Todėl B. Netanyahu reikalauja, kad Izraelis, net ir pasiekus politinį susitarimą, išlaikytų saugumo kontrolę į vakarus nuo Jordano upės. Vyriausybės nariai iš kraštutinio dešiniojo sparno siekia, kad Izraelis aneksuotų teritoriją.
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