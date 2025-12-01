Suimta Nobelio premijos laureatė Mohammadi

Pernai gruodį N. Mohammadi buvo suteiktas laikinas leidimas išeiti iš kalėjimo. Ji buvo sulaikyta kartu su keliais kitais aktyvistais per anksčiau šį mėnesį mirusio teisininko atminimo ceremoniją, socialiniame tinkle X pranešė jos fondas.
Paryžiuje gyvenantis aktyvistės vyras Taghi Rahmani taip pat parašė socialiniame tinkle, kad ji buvo suimta per praėjusią savaitę rasto negyvo teisininko Khosrowo Alikordi atminimo ceremoniją rytiniame Mašhado mieste kartu su kitu žinomu aktyvistu Sepidehu Gholianu.
45 metų Kh. Alikordi buvo teisininkas, gynęs klientus jautriose bylose, įskaitant asmenis, suimtus malšinant 2022 m. visoje šalyje kilusius protestus. Jo kūnas buvo rastas jo biure gruodžio 5 dieną. Žmogaus teisių grupės paragino ištirti jo mirtį, o Norvegijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Žmogaus teisės Irane“ teigė „turinti labai rimtų įtarimų, kad tai buvo valstybės įvykdyta žmogžudystė“.
JAV įsikūrusi žmogaus teisių aktyvistų naujienų agentūra (HRANA) paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti N. Mohammadi be galvos apdangalo, privalomo moterims viešumoje Islamo Respublikoje, dalyvaujanti ceremonijoje kartu su minia kitų Kh. Alikordi šalininkų, skandavusių šūkius „Tegyvuoja Iranas“, „Mirtis diktatoriui“.
53 metų N. Mohammadi už grotų praleido didumą pastarojo dešimtmečio. Jos du vaikai dvyniai 2023 m. Osle jos vardu atsiėmė Nobelio premiją, ji jų nematė jau 11 metų. Praėjusį mėnesį dvynių 19-ojo gimtadienio proga išplatintoje žinutėje N. Mohammadi pareiškė, kad jai visam laikui uždrausta išvykti iš Irano. Tačiau išėjusi iš kalėjimo ji nepakluso, atsisakė dėvėti galvos apdangalą ir kreipėsi į užsienio auditorijas per vaizdo konferencijas ir susitikimus su aktyvistais visame Irane. Ji nuolat kalba apie dvasininkų, valdančių Iraną nuo 1979 m. Islamo revoliucijos, sukurtos sistemos žlugimą.
