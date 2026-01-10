Suomija oficialiai pasitraukė iš Otavos konvencijos

Apie būsimą pasitraukimą iš Otavos konvencijos Suomijos vyriausybė oficialiai paskelbė 2025 m. liepos 10 d. Tai padaryta po to, kai apie tokį žingsnį oficialiai pranešė Estija, Lietuva, Latvija ir Lenkija.
Pagal konvencijos nuostatas, pasitraukimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo tada, kai Jungtinių Tautų generalinis sekretorius gauna oficialų pareiškimą apie ketinimą tai padaryti.
Suomija savo sprendimą grindė gynybos sumetimais, nurodydama saugumo situacijos pablogėjimą. Pasitraukimas iš sutarties leidžia Suomijai į savo karinį arsenalą vėl įtraukti priešpėstines minas.
Kaip pranešta, Otavos konvencija buvo priimta Osle 1997 m. rugsėjo 18 d. ir įsigaliojo 1999 m. Prie jos prisijungė daugiau nei 160 šalių, įskaitant daugumą Vakarų valstybių. Sutartimi įsipareigota nenaudoti, nekurti, negaminti, neįsigyti, nekaupti, nelaikyti ir neperduoti priešpėstinių minų.
Konvencijos nepasirašė Kinija, Rusija, Jungtinės Valstijos, Indija ir Pakistanas.
Praėjusių metų gruodžio 27 d. iš Otavos konvencijos oficialiai pasitraukė Lietuva ir Latvija. Baltijos šalių valdžios institucijos šį sprendimą aiškino pakitusia ir nestabilia saugumo situacija regione.
