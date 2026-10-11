Suomijos premjeras siūlo nebeišduoti Rusijos piliečiams turistinių vizų į ES

„Kitą savaitę vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos posėdyje pasiūlysiu konkrečią priemonę – nebeišduoti Rusijos piliečiams turistinių vizų kelionėms į Europą. Baiminamės, kad Rusija mėgins rengti diversijas Europoje. Tai kodėl tada įsileidžiame rusus kaip turistus ir leidžiame jiems laisvai judėti?“ – sakė P. Orpo.
Rusijos ir JAV susitarimą dėl dyzelino tiekimo jis pavadino didžiuliu nusivylimu. Suomijos premjero nuomone, Maskvos ir Vašingtono susitarimas neturės reikšmingo poveikio nei JAV, nei pasaulinei rinkai.
Europos Sąjungoje ne kartą skambėjo raginimai sugriežtinti vizų išdavimą Rusijos piliečiams arba visiškai jį uždrausti. 2026 m. birželį 11 Europos valstybių, tarp jų ir Suomija, paragino Europos Komisiją įvesti papildomus Šengeno vizų išdavimo Rusijos piliečiams apribojimus.
Suomija turistinių vizų Rusijos piliečiams nebeišduoda ir Rusijos turistų nebeįsileidžia nuo 2022 m. rugsėjo.
2025 m. lapkritį EK paskelbė stabdanti daugkartinių Šengeno vizų išdavimą Rusijos piliečiams. Komisija nurodė, kad Rusijos piliečiai „turės kreiptis dėl naujos vizos kiekvieną kartą planuodami kelionę į ES“. Nuo 2026 m. pradžios daugkartinių Šengeno vizų išdavimas Rusijos piliečiams faktiškai nutrūko.
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