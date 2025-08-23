Suomijos prezidentas: Trumpas netrukus praras kantrybę dėl Putino

Suomijos vadovas tokias pastabas išsakė duodamas interviu suomių kanalui YLE TV1, praneša „Bloomberg“ ir „Ukrinform“.
„Mano paskutiniame pokalbyje su prezidentu D. Trumpu ketvirtadienio vakarą buvo keletas nedidelių požymių, kad kantrybės taurė senka“, – tvirtino A. Stubbas. Jis nurodė manantis, kad Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir V. Putino susitikimas maždaug po pusantros savaitės, kaip buvo numatyta, yra mažai tikėtinas, ir pridūrė, jog „tada kantrybė tikriausiai ir išseks“.
„Jis (D. Trumpas) yra vienintelis žmogus, kurio V. Putinas klausosi, ir, tiesą sakant, vienintelis, kurio V. Putinas bijo“, – dėstė A. Stubbas.
Kalbėdamas apie savo paties dalyvavimą rugpjūčio 18 d. Vašingtone vykusiame susitikime, jis pažymėjo, kad tiek D. Trumpas, tiek V. Zelenskis norėjo, jog jis prisijungtų. Suomijos prezidentas akcentavo, kad susitikimo Ovaliajame kabinete metu Europos lyderiai laikėsi „aiškios choreografijos“, kuri buvo parengta pastarosiomis savaitėmis. Derybas pradėjo NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, o po jo kalbėjo didžiųjų šalių lyderiai.
„Jei diskusija pakrypsta bloga linkme, įsilieja Italijos (ministrė pirmininkė) Giorgia Meloni“, – sakė A. Stubbas ir kartu pridūrė, kad jo vaidmuo buvo užbaigti derybas ir palikti įspūdį D. Trumpui. Pasak Suomijos prezidento, Europos tikslas yra užtikrinti, kad JAV suteiktų saugumo garantijas Ukrainai oro gynybos ir žvalgybos duomenų teikimo forma, bet kad šios garantijos „labai skirtųsi nuo NATO 5-ojo straipsnio“.
Kaip jau skelbta, pirmadienį, rugpjūčio 18 d., Ukrainos prezidentas kartu su keletu Europos lyderių Vašingtone surengė susitikimą su JAV prezidentu D. Trumpu, kad aptartų taikų Rusijos karo prieš Ukrainą sprendimą ir būsimą Ukrainos ir Europos saugumo architektūrą.
