 Suomijos prezidentas: Ukrainos padėtis stipriausia nuo karo pradžios

Suomijos prezidentas: Ukrainos padėtis stipriausia nuo karo pradžios

2026-07-26 23:26
Karolis Broga (ELTA)

Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas teigia, kad šiuo metu Ukrainos padėtis yra stipriausia nuo pilno masto Rusijos įsiveržimo pradžios 2022 m. vasarį.

Alexanderis Stubbas
Alexanderis Stubbas / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Tai jis pareiškė socialinėje platformoje „X“ po pokalbio telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Anot A. Stubbo, tai buvo geras pokalbis, o abu prezidentai aptarė Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir ateities perspektyvas.

„Ukrainos padėtis yra stipriausia nei bet kada anksčiau nuo karo pradžios. Nuolatinė partnerių parama yra itin svarbi, siekiant išlaikyti pagreitį“, – teigė A. Stubbas.

Suomijos prezidentas pridėjo, kad Ukraina yra pasirengusi taikai.

Prieš tai Suomijos ir Ukrainos lyderiai telefonu kalbėjosi liepos 2 d.

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