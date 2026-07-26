Suomijos prezidentas: Ukrainos padėtis stipriausia nuo karo pradžios

Tai jis pareiškė socialinėje platformoje „X“ po pokalbio telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Anot A. Stubbo, tai buvo geras pokalbis, o abu prezidentai aptarė Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir ateities perspektyvas.
„Ukrainos padėtis yra stipriausia nei bet kada anksčiau nuo karo pradžios. Nuolatinė partnerių parama yra itin svarbi, siekiant išlaikyti pagreitį“, – teigė A. Stubbas.
Suomijos prezidentas pridėjo, kad Ukraina yra pasirengusi taikai.
Prieš tai Suomijos ir Ukrainos lyderiai telefonu kalbėjosi liepos 2 d.