 Švedijoje – įtempti rinkimai, kraštutiniai dešinieji tikisi patekti į vyriausybę

Švedijoje – įtempti rinkimai, kraštutiniai dešinieji tikisi patekti į vyriausybę

2026-09-13 08:34
Lina Linkevičiūtė (DPA)

Švedijos rinkėjai sekmadienį renka naują parlamentą. Konservatyvių pažiūrų ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas siekia išlaikyti valdžią ir galbūt kliautis kraštutiniais dešiniaisiais.

<span>Švedijoje – įtempti rinkimai, kraštutiniai dešinieji tikisi patekti į vyriausybę</span>
Švedijoje – įtempti rinkimai, kraštutiniai dešinieji tikisi patekti į vyriausybę / EPA/FREDRIK SANDBERG nuotr.

Jo pagrindinė varžovė rinkimuose, kurie, kaip rodo apklausos, bus labai įtempti, yra jo pirmtakė premjero poste socialdemokratė Magdalena Andersson.

U. Kristerssonas šiuo metu vadovauja mažumos vyriausybei, kurią sudaro jo centro dešinioji Nuosaikiųjų partija, krikščionys demokratai ir liberalai.

Koaliciją remia kraštutiniai dešinieji „Švedijos demokratai“, o U. Kristerssonas užsiminė, kad po sekmadienio rinkimų jis galėtų suformuoti koaliciją su šia partija. Tai būtų pirmas kartas, kai į vyriausybę patektų kraštutinių dešiniųjų partija.

Dešiniosios populistinės partijos pastaraisiais metais pasiekė didelių laimėjimų visoje Europoje, nes didėja nepasitenkinimas dėl imigracijos, kaip tai neseniai parodė triuškinama kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) pergalė praėjusį savaitgalį vykusiuose svarbiuose žemės rinkimuose.

Šiaurės šalyje Švedijoje, turinčioje apie 10,6 mln. gyventojų, balso teisę turi 8 mln. žmonių. Rinkimų apylinkės bus atidarytos nuo 8 val. (vietos, 9 val. Lietuvos laiku) iki 20 val.

Šiame straipsnyje:
rinkimai
Švedija
visuotiniai rinkimai
Ulfas Kristerssonas

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