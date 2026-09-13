Švedijoje prasidėjo visuotiniai rinkimai

Tai rinkimai, po kurių kraštutinieji dešinieji pirmą kartą gali patekti į vyriausybę arba kairioji opozicija gali susigrąžinti valdžią.
Visuomenės nuomonės apklausos ilgą laiką rodė patogią keturių kairiojo bloko partijų persvarą prieš konservatoriaus ministro pirmininko Ulfo Kristerssono (Ulfo Kristersono) keturių partijų aljansą, kuriam priklauso ir kraštutinių dešiniųjų partija „Švedijos demokratai“.
Visgi paskutinėmis kampanijos dienomis skirtumas tarp stovyklų ištirpo iki lygiosiomis vertinamos situacijos.
Opozicijos lyderė Magdalena Andersson (Magdalena Anderson) iš Socialdemokratų partijos, valdžiusios šią Skandinavijos šalį didžiąją XX amžiaus dalį, pažadėjo stiprinti socialinės gerovės valstybę.
Ji siekia padėti sunkumų patiriančiam namų ūkiui susidoroti su kylančiomis kainomis, jei kairiojo sparno partijos sekmadienį laimės daugumą.
Tuo tarpu kadenciją baigiantis konservatorius premjeras U. Kristerssonas pažadėjo gerinti švedų kasdienybę. Jo teigimu, vyriausybės įvestos griežtesnės priemonės prieš organizuotą nusikalstamumą ir imigraciją jau davė numatytus rezultatus.
U. Kristerssonas pastaruosius ketverius metus valdė remiamas kraštutinių dešiniųjų „Švedijos demokratų“. Jis pažadėjo šiai prieš imigraciją nusistačiusiai partijai ministrų postus kabinete, jei dešiniųjų blokas laimės rinkimus.
Balsavimo apylinkės užsidarys 20 val. (21 val. Lietuvos laiku). Tuo pat metu bus paskelbtos balsavusiųjų apklausos, o pirmuosius patikimus rezultatus tikimasi gauti po kelių valandų.
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