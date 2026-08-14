Švedijos parlamentas sumažino baudžiamosios atsakomybės amžių iki keturiolikos metų

Vyriausybė norėjo iki 13 m. sumažinti amžių, nuo kurio vaikai galėtų būti siunčiami į kalėjimą, tačiau birželio mėnesį šį siūlymą turėjo atsiimti, nes negalėjo užsitikrinti daugumos parlamente.
281 įstatymų leidėjas, įskaitant opozicijoje dirbančius socialdemokratus, balsavo už tai, kad baudžiamosios atsakomybės amžius būtų 14 m., o 66 įstatymų leidėjai buvo prieš.
Šią Skandinavijos šalį jau daugiau nei dešimtmetį purto gaujų kovos, ypač dėl narkotikų rinkos kontrolės.
Konservatyvi mažumos vyriausybė, vadovaujama ministro pirmininko Ulfo Kristerssono, išsilaiko turėdama kraštutinių dešiniųjų Švedijos demokratų partijos paramą. Po atėjimo į valdžią 2022 m. ji pavertė kovą su nusikalstamumu pagrindiniu savo politinės programos akcentu.
Vyriausybės paskirtas komisaras rekomendavo sumažinti baudžiamosios atsakomybės amžių iki 14 m.
Vyriausybė nusprendė siūlyti 13 m., tačiau dauguma iš 126 grupių, su kuriomis buvo konsultuojamasi dėl pasiūlymo, įskaitant policiją ir kalėjimų tarnybą, tokiam amžiui prieštaravo.
Parlamentas taip pat balsavo už tai, kad būtų sumažintas kalėjimo bausmių jauniems žmonėms sutrumpinimas. Jaunuoliai iki 18-os dabar galės būti įkalinti iki 18 m. laikotarpiui.
Įstatymas įsigalios rugsėjo 10 d., likus trims dienoms iki šalyje vyksiančių nacionalinių rinkimų.
Laikraščio „Svenska Dagbladet“ užsakymu atlikta „Demoskop“ apklausa parodė, kad centro kairioji opozicija lenkia dešiniąsias partijas, tačiau atotrūkis mažėja.
Apklausos duomenimis, valdančiosios partijos ir kraštutiniai dešinieji gautų 47 proc. balsų, o opozicinės partijos – 51 proc.
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