Švedijos teismas nuteisė kalėti keturis vyrus už neapykantos nusikaltimus

Ši byla atkreipė dėmesį į augantį baltųjų rasės viršenybės ideologiją propaguojančių sporto klubų judėjimą Europoje.
Minimi keturi vyrai, kurių amžius – nuo 20 iki 23 metų, yra „Active Club“ nariai. Tai – laisvos struktūros grupės, kurių nariai renkasi sporto salėse ir propaguoja baltųjų nacionalistų, moterų neapykantos ir hipervyriškumo idėjas.
Jiems buvo skirtos nuo trejų iki trejų su puse metų laisvės atėmimo bausmės už sunkų užpuolimą, kai rugpjūčio 27 dieną Stokholme per pusvalandį sumušė tris užsieniečius.
Grupės nariai pirmiausia skėčiu aptalžė juodaodį vyrą, šaukdami rasistinius įžeidimus. Tada jie užpuolė sirų kilmės vyrą, pargriovė jį ant žemės ir spardė į galvą, kol šis prarado sąmonę ir neteko keturių dantų.
Tada trys iš keturių kaltinamųjų sumušė dar vieną vyrą metro traukinyje.
„Šie keturi vyrai yra švedų kilmės ir turi ryšių su „Aktivklubb Sverige“ (AKS), kuri laikoma kraštutinių dešiniųjų organizacija su aiškiais rasistiniais elementais ir užsiima kovos menais“, – teigiama teismo pareiškime.
„Bent du vyrai tą naktį demonstravo Hitlerio pasveikinimus. Visos aukos yra kitokios etninės kilmės nei kaltinamieji“, – priduriama jame.
„Visi nusikaltimai, už kuriuos vyrai nuteisti, yra paremti neapykantos nusikaltimais, išskyrus vandalizmą“, – teigė teismas, turėdamas omenyje ant parduotuvių vitrinų išpieštus neonacių grafičius.
„Treniravosi sužeisti“
Teismo proceso metu prokurorai pateikė iš keturių asmenų paimtą medžiagą, įskaitant užrašų knygeles su svastikomis ir lipdukus su užrašu „Mylėk Švediją, neapkęsk islamo“.
Aukos teigė, kad patyrė traumą. Metro užpultas vyras teigė, kad jautė „stiprią neapykantą“ iš tų, kurie jį užpuolė.
„Mane smarkiai sumušė (...) Net neturėjau laiko pagalvoti, kai jis puolė bėgti ir trenkė man visa jėga“, – teisme pasakojo jis.
„Atrodė, lyg šie žmonės žinotų, ką daro, tarsi jie užsiimtų kikboksu ar kažkuo panašiu, tarsi jie treniravosi sužeisti“, – liudijo skėčiu sumuštas vyras.
Kaltinamieji neigė jiems pateiktus kaltinimus, išskyrus paskutinį užpuolimą, kurį užfiksavo apsaugos kameros. Jie tvirtino, esą tai buvo savigyna.
Švedijos kovos su rasizmu organizacijos „Expo“ duomenimis, „Active Club“ nariai skatinami naudoti smurtą už sporto salės ribų prieš tokius taikinius kaip imigrantai, feministai, žydai ir LGBTIQ bendruomenės nariai.
Švedijos smurtinio ekstremizmo prevencijos centro paskelbtame dokumente teigiama, kad jie „tikisi atgauti savo vyriškumą naudodami smurtą, gerindami fizinį pasirengimą ir kurdami stiprią brolybę su kitais vyrais, kurie vienas kitą palaiko“.
Švedijos žvalgybos agentūra „Sapo“ perspėjo apie jaunų vyrų, kuriuos traukia smurtas ir kraštutinių dešiniųjų grupuotės, tokios kaip „Active Club“, radikalizacijos riziką.
