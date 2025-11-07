Švedų policija: Švedijoje yra daugiau nei 17 tūkst. gaujoms priklausančių nusikaltėlių

Ši Skandinavijos šalis jau daugiau nei dešimtmetį kovoja su smurtiniais nusikaltimais, susijusiais su nusikalstamais tinklais. Beveik kasdien vyksta susišaudymai ir sprogdinimai, siejami su gaujų tarpusavio sąskaitų suvedinėjimu ir kova dėl narkotikų rinkos kontrolės.
Vyriausybė paragino policiją pateikti krizės apžvalgą. Pirmojoje 2024 metų ataskaitoje buvo nurodyta, kad gaujų narių skaičius siekia 14 tūkstančių. Tačiau policijos komisarė Petra Lundh (Petra Liund) spaudos konferencijoje sakė, kad pasikeitė šio rodiklio apskaičiavimo metodas.
„Nematome jokių aiškių padidėjimo ar sumažėjimo požymių, nors šių metų skaičiai atrodo didesni“, – žurnalistams sakė P. Lundh.
Ji pridūrė, kad vertinimas tikriausiai buvo konservatyvus, nes jie turėjo griežtus kriterijus, pagal kuriuos buvo sprendžiama, kurį asmenį laikyti aktyviu nariu.
„Aktyvių nusikaltėlių gaujų grupių ir su jomis susijusių asmenų skaičius yra pernelyg didelis“, – teigė ji.
Švedijos ministro pirmininko Ulfo Kristerssono (Ulfo Kristersono) dešiniojo sparno vyriausybė atėjo į valdžią 2022 metais, pažadėjusi kovoti su nusikalstamumu.
Ji suteikė policijai išplėstus įgaliojimus ir įdiegė priemones kovai su jaunimo nusikalstamumu, įskaitant planus sumažinti baudžiamosios atsakomybės amžių nuo 15 iki 13 metų.
Kitos priemonės apima specialių jaunimo kalėjimų įkūrimą vietoj dabartinių jaunimo bendrabučių, švelnesnių bausmių nepilnamečiams nusikaltėliams panaikinimą ir policijos įgaliojimus naudoti prievartos priemones prieš vaikus, siekiant susidoroti su nusikaltimus užsakančiais nusikaltėliais.
Kitos priemonės apima specialių kalėjimų jaunimui, kurie pakeistų dabar veikiančius jaunimo globos namus, atidarymą, švelnesnių bausmių jauniems nusikaltėliams panaikinimą ir policijos įgaliojimą taikyti prievartos priemones vaikams, siekiant surasti nusikaltimus užsakiusius asmenis.
Šalyje beveik kasdien vyksta šaudymai ir sprogdinimai viešose vietose, kartais pareikalaujantys nekaltų žmonių aukų.
Statistika rodo, kad sumažėjo mirtinų šaudymų, tačiau padaugėjo sprogdinimų.
P. Lundh pažymėjo, kad pastaraisiais metais padaugėjo baudžiamųjų persekiojimų, tačiau pabrėžė, kad šios problemos negali išspręsti vien policija.
„Galime daryti išvadą, kad tokio pobūdžio nusikaltimai, kurie kelia grėsmę visuomenei, negalima įveikti vien baudžiamosiomis bylomis. Vietoj to, turime stengtis, kad jų apskritai neįvyktų, – sakė P. Lundh.
Ji ragino dėti pastangas kovojant su „vaikų ir jaunimo, pasirengusių vykdyti nusikalstamus, antplūdžiu“.
Naujausi komentarai