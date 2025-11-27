Šveicarijos parlamentarai reikalauja tyrimo dėl prabangių dovanų Trumpui

Anksčiau šį mėnesį į Vašingtoną vyko delegacija, mėginusi įtikinti D. Trumpą sumažinti 39 proc. muitus Šveicarijos prekėms – vienus didžiausių per visą JAV prezidento pasaulinę muitų kampaniją.
Vėliau ant prezidento stalo atsirado „Rolex“ stalinis laikrodis ir graviruotas aukso luitas.
Po 10 dienų Vašingtonui ir Bernui sudarius susitarimą, iki 15 proc. sumažinusį muitus Šveicarijos prekėms, pasigirdo kritika dėl vadinamosios aukso luitų diplomatijos.
„Manome, kad aptariami įvykiai nusipelno teisminio išaiškinimo“, – sakoma Žaliųjų partijos parlamento narių Raphaelio Mahaimo ir Gretos Gysin skunde, pateiktame generaliniam prokurorui.
„Tai susiję su mūsų institucijų patikimumu, pagarba teisinei valstybei ir Šveicarijos tarptautine reputacija“, – sakoma jų lapkričio 26 d. rašte.
Jie paragino prokurorus ištirti, ar dovanos galėjo pažeisti Šveicarijos kovos su kyšininkavimu įstatymus arba lėmė „nepagrįstą naudą pagal Šveicarijos baudžiamąją teisę“.
Dovanų vertė nežinoma, o „vieša informacija apie galutinę Amerikos prezidentui įteiktų dovanų paskirtį yra neišsami“, pridūrė įstatymų leidėjai.
Susitikime dalyvavo ir „Rolex“ generalinis direktorius Jeanas Fredericas Dufouras bei tauriaisiais metalais prekiaujančios MKS PAMP vadovas Marwanas Shakarchi.
Verslo atstovai gyrė sandorį, padėjusį išvengti į eksportą orientuotos Šveicarijos ekonomikos galimos katastrofos. Kiti, ypač žaliųjų atstovai parlamente, abejojo, ar tokios dovanos nesudaro įspūdžio, jog prekiaujama įtaka.
