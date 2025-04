Sveikstantis popiežius galimai pradžiugins minias per Velykų sekmadienio mišias

Sunkiai sergantis 88 metų pontifikas nuo kovo 23 dienos, kai buvo išleistas iš ligoninės po 38 dienas trukusio gydymo, pamažu atsigauna po sveikatos sutrikimų.

Tikimasi, kad sekmadienį nuo vidurdienio vietos (13 val. Lietuvos laiku) iš balkono su vaizdu į Šventojo Petro aikštę jis paskelbs palaiminimą „Urbi et Orbi“ per svarbiausią krikščionių šventę.

Šventojo Sosto spaudos tarnyba leido suprasti, kad Pranciškus greičiausiai dalyvaus Velykų sekmadienio renginiuose, tačiau negarantavo jo dalyvavimo, tvirtindama, kad tai priklauso nuo jo sveikatos.

Pranciškaus balsas tebėra silpnas, nepaisant pagerėjusio kvėpavimo, dėl kurio per pastarąją savaitę Pranciškus du kartus pasirodė viešumoje be nosies kaniulės, per kurią jis gauna deguonį.

Savo velykinio teksto, kuriame paprastai apmąsto konfliktus ir krizes visame pasaulyje, skaitymą jis gali pavesti kam nors kitam.

Pirmą kartą nuo išrinkimo 2013-aisiais dvasinis 1,4 mlrd. pasaulio katalikų lyderis praleido daugumą Didžiosios savaitės renginių, tokių kaip penktadienio Kryžiaus kelio stotys Koliziejuje ir šeštadienio Velykų vigilija Šventojo Petro bazilikoje, kur savo pareigas perdavė kardinolams.

Tačiau šeštadienį jis trumpai pasirodė Šventojo Petro bazilikoje, kai sveikino lankytojus.

Apie 300 kardinolų, vyskupų ir kunigų dalyvaus sekmadienio Velykų mišiose Jėzaus Kristaus prisikėlimui paminėti Šventojo Petro aikštėje, kuri bus papuošta tūkstančiais gėlių.

Organizatoriai tikisi dar didesnių nei įprastai minių dėl Jubiliejaus – Katalikų Bažnyčios šventųjų metų, kurie vyksta kartą per ketvirtį amžiaus ir į Amžinąjį miestą sutraukia tūkstančius piligrimų.

Krikščioniška retenybė

Taip pat verta paminėti, kad savaitgalį Romoje lankėsi JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas).

Šeštadienį jis kalbėjosi su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir Šventojo Sosto sekretoriumi ryšiams su valstybėmis Paulu Richardu Gallagheriu (Paulu Ričardu Galageriu).

Tai įvyko praėjus vos dviem mėnesiams po Pranciškaus ir JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijos nesutarimų dėl prieš imigrantus nukreiptos politikos.

Nei Vatikanas, nei viceprezidento biuras nekomentavo galimo Pranciškaus ir J. D. Vance'o susitikimo, tačiau Velykų mišios galėtų sudaryti tokią galimybę.

Šeštadienio vakaro iškilmingai Velykų vigilijai Šventojo Petro bazilikoje vietoj argentiniečio pontifiko vadovavo italų kardinolas Giovanni Battista Re (Džovanis Batista Re), Kardinolų kolegijos dekanas.

Pranciškus, kuriam buvo įsakyta du mėnesius ilsėtis ir vengti viešų reikalų, šią Didžiąją savaitę turėjo vienintelį oficialų vizitą – lankėsi Romos kalėjime.

Jis netgi praleido tradicinį kojų plovimo ritualą, kuriuo siekiama imituoti Jėzaus Kristaus kojų plovimą savo mokiniams.

Po apsilankymo kalėjime žurnalisto paklaustas, kaip jaučiasi šią Velykų savaitę, būdamas dabartinės būklės, besišypsantis popiežius atsakė silpnu ir trūkčiojančiu balsu: „Aš ją išgyvenu, kaip tik galiu“.

Pranciškus, kuris jau buvo nusilpęs dėl ankstesnių sveikatos problemų, per pastarąją ligą du kartus buvo arti mirties.

Šių metų Velykos yra neįprastos, nes tiek katalikų ir protestantų krikščionybės šakose, kurios vadovaujasi Grigaliaus kalendoriumi, tiek stačiatikių, kurie naudoja Julijaus kalendorių, jos išpuola tą patį savaitgalį.