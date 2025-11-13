Tailandas išdavė Kinijai sukčių vadeivą

She Zhijiangas buvo sulaikytas Tailande nuo 2022 metų. Prieš tai jis daugiau nei dešimtmetį slapstėsi nuo Kinijos valdžios institucijų ir buvo kaltinamas ryšiais su Mianmaro lošimų ir sukčiavimo centru „Shwe Kokko“.
Šią savaitę po ilgų teisinių ginčų Tailando apeliacinis teismas patenkino Kinijos prašymą išduoti 43-ejų vyrą, kuris taip pat turi Kambodžos pilietybę.
Jis buvo išskraidintas iš Bankoko oro uosto apie 16 val. 30 min. vietos (11 val. 30 min. Lietuvos) laiku, sakė policijos pareigūnas.
Vyriškį iš oro uosto policijos nuovados ginkluoti ir kaukėti Tailando policijos pareigūnai išvedė už nugaros surakintomis rankomis – tai neįprasta praktika vietos pareigūnams.
2021 metų gegužę paskelbtame Interpolo pranešime, kurį matė AFP, teigiama, kad Kinijoje verslininkui buvo pateikti baudžiamieji kaltinimai, susiję su internetinių lošimų organizavimu ir sukčiavimo operacijomis.
She Zhijiangui ir jo bendrovei „Yatai“ jau buvo taikomos Britanijos ir Jungtinių Valstijų sankcijos.
Vašingtonas teigia, kad Mianmaro ir Tailando pasienyje esantį kaimą jis pavertė „Shwe Kokko“ – „kurortiniu miestu, specialiai sukurtu azartiniams lošimams, prekybai narkotikais, prostitucijai ir sukčiavimui, nukreiptam į žmones visame pasaulyje“.
Šis spindintis miestas yra vienas iš liūdniausiai pagarsėjusių tokių centrų, klestinčių Mianmaro pasienio regionuose, kurie nuo 2021 metų, kai šalį užgriuvo pilietinis karas, virto juodosios rinkos aviliais.
Šie centrai pelnė liūdną tarptautinę reputaciją, nes juose įsikūrę internetinio sukčiavimo fabrikai, kuriuose darbuotojai – kai kurie iš jų pagrobti – apiplėšinėja užsieniečius, megzdami netikrus romanus ir verslo apgavystes, kurių vertė siekia milijardus dolerių per metus.
Iš Bankoko kalėjimo rašytuose pareiškimuose, su kuriais susipažino AFP, She Zhijiangas neigė visus kaltinimus nusikalstamumu ir tvirtino, kad jo bendrovė buvo tiesiog „miesto vystytoja“.
Jo advokatas Danielis Arshackas AFP sakė, kad kaltinimai buvo sufabrikuoti, o atsidūrus Kinijoje „tikimasi, kad iš jo bus atimtas tinkamas teismo procesas, jis bus kankinamas ir galiausiai dings“.
Trečiadienį Tailandietis advokatas Sunya Eadjongdee atsisakė komentuoti, sakydamas, kad ekstradicijos klausimas yra konfidencialus.
Vien Pietryčių ir Rytų Azijoje iš sukčių aukų 2023-iaisiais buvo išviliota iki 37 mlrd. dolerių (31,8 mlrd. eurų), teigiama JT ataskaitoje, kurioje taip pat nurodoma, kad pasauliniai nuostoliai greičiausiai yra daug didesni.
Kinija vadovauja tarptautinei spaudimo kampanijai, kuria siekiama pažaboti sukčiavimo centrus, piktindamasi, kad jos piliečiai yra viliojami dirbti šioje industrijoje ir savo apgavystes nukreipia prieš kitus kinus.
Šį mėnesį Kinija nuteisė penkis asmenis mirties bausme už dalyvavimą smurtinėje nusikalstamoje grupuotėje, vykdžiusioje sukčiavimo operacijas Mianmaro Kokango regione.
