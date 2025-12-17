 Taivanas šiais metais prie salos registravo rekordinį skaičių Kinijos lėktuvų

Taivanas šiais metais prie salos registravo rekordinį skaičių Kinijos lėktuvų

2025-12-17 16:14
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Taivanas šiais metais registravo rekordinį aplink salą skraidžiusių Kinijos karinių lėktuvų skaičių. Įskaitant gruodžio 15 d., į teritoriją aplink Taivaną įsibrovė 3  570 įvairaus tipo orlaivių. Per visus praėjusius metus jų buvo 3 070, Taipėjuje pranešė Nacionalinis saugumo biuras (NSB).

Taivanas šiais metais prie salos registravo rekordinį skaičių Kinijos lėktuvų
Taivanas šiais metais prie salos registravo rekordinį skaičių Kinijos lėktuvų / Scanpix nuotr.

Į šią statistiką neįtraukti devyni lėktuvai, skraidę aplink Taivaną per 24 valandas iki gruodžio 17 d. 6.00 val. (vietos laiku). Penki jų, Gynybos ministerijos duomenimis, įsiveržė į vadinamąją oro gynybos identifikavimo zoną – to nereikėtų painioto su oro erdve. Taivano kariuomenė, be to, stebėjo pirmąjį naujojo Pekino lėktuvnešio „Fujian“ praplaukimą sąsiauriu tarp Kinijos ir Taivano nuo jo eksploatacijos pradžios.

Ataskaitoje pabrėžiama išaugusi įtampa Taivano sąsiauryje bei į rytus ir pietus nuo salos, į kurią Pekinas reiškia pretenzijas ir nori prijungti prie Liaudies Respublikos.

Gynybos ministerija akcentavo, kad Pekinas niekada neatsisakė karinės jėgos Taivanui aneksuoti ir toliau vykdo karines pratybas Taivano sąsiauryje, Rytų Kinijos jūroje bei Ramiojo vandenyno vakaruose, kad patikrintų Japonijos ir Taivano pajėgų gynybinius pajėgumus.

Šiame straipsnyje:
Taivanas
Kinija
įtampa

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų