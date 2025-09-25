Taivane dėl šnipinėjimo Kinijai nuteisti 4 buvę valdžios pareigūnai

Kaltinimai jiems pateikti dar liepą, praėjus mėnesiui po to, kai jie dėl įtarimo šnipinėjimu buvo išmesti iš prezidento valdančiosios Demokratinės pažangos partijos (DPP), kovojančios už Taivano suverenitetą.
Kinija teigia, jog savivaldus demokratinis Taivanas yra jos teritorijos dalis bei yra pagrasinusi aneksuoti salą jėga.
Taibėjus kaltina Pekiną naudojant šnipinėjimą bei infiltraciją tam, kad susilpnintų salos gynybą.
Taibėjaus teismas pranešime teigė, jog keturi žmonės nuteisti už Įslaptintos nacionalinės saugumo informacijos apsaugojimo akto pažeidimą nutekinant Kinijai valstybines paslaptis.
„Informacija, kurią jie šnipinėjo, rinko, nutekino ir išsiuntė, sudarė svarbią diplomatinę žvalgybinę informaciją (...), kas apsunkino ir taip sudėtingą mūsų šalies diplomatinę situaciją“, – tvirtino teismas.
Šnipinėjimas, anot teismo, vyko labai ilgą laiką. Nuteistieji dalinosi aukšto rango pareigūnų, pavyzdžiui, vidaus reikalų ministro, darbotvarkėmis, o tai „sukėlė grėsmę šalies diplomatiniam saugumai ir yra itin smerktina“, tvirtino teismas.
Griežčiausia, dešimties metų laisvės atėmimo bausmė skirta Huang Chu-jungui (Huan Čujungui), anksčiau dirbusiam Sinbėjaus miesto taryboje.
Anot pranešimo, H. Chu-jungas rengė analitinius reportažus, remdamasis viešai prieinama informacija kartu su paslaptimis bei įslaptinta informacija, kurią gavo iš tuometinio premjero Josepho Wu (Džozefo U) padėjėjo Ho Jen-chieh (Ho Dženčė). Informaciją užkoduotomis programomis jis perdavė Kinijos agentams.
H. Chu-jungas bei kitas nuteistasis Chiu Shih-yuanas (Čiu Šijuanas) sulaukė papildomos bausmės už 7,2 mln. Taivano dolerių (201,6 tūkst. eurų) pinigų plovimą.
Paskutinis nuteistasis, Wu Shang-yu (U Šangju) sulaukė ketverių metų laisvės atėmimo bausmės. Jis dirbo L. Ching-te, kai šis buvo viceprezidentu, o po to ir prezidentavimo laikotarpiu.
Pekinas ir Taibėjus vienas kitą šnipinėja jau dešimtmečius, tačiau ekspertai tikina, kad grėsmė Taivanui daug didesnė dėl Kinijos invazijos galimybės.
Taivano nacionalinio saugumo biuras anksčiau sakė, kad pernai 64 žmonės buvo teisiami už šnipinėjimą Kinijai, o laisvės atėmimo bausmės siekė net 20 metų.
