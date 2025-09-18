Talibanas uždraudė Wi-Fi, kad „užkirstų kelią amoralumui“

Tai pirmas toks draudimas nuo 2021 metų rugpjūčio, kai Talibanas užgrobė valdžią, ir dėl jo šiaurinėje Balcho provincijoje be belaidžio interneto lieka vyriausybės įstaigos, privatusis sektorius, viešosios institucijos ir namai. Tačiau mobilusis internetas ir toliau veikia.
Provincijos administracijos atstovas spaudai Haji Attaullah Zaidas sakė, kad Balche nebėra kabelinio interneto prieigos pagal lyderio Hibatullah Akhundzados įsakymą.
„Šios priemonės buvo imtasi siekiant užkirsti kelią amoralumui, o būtiniausioms reikmėms šalyje bus sukurta alternatyva“, – sakė H. A. Zaidas naujienų agentūrai AP. Jis nepateikė daugiau informacijos, įskaitant ir to, kodėl draudimui buvo pasirinktas Balchas ir ar draudimas bus taikomas kitoms provincijoms.
Vienas Balcho gyventojas prieš kelias dienas namuose pastebėjo ryšio problemų ir susisiekė su savo paslaugų teikėju, o šis atsakė, kad tai techninė problema ir kad ji bus išspręsta.
„Interneto blokavimas tokiame pažangiame amžiuje man nesuprantamas“, – sakė gyventojas, kuris, bijodamas Talibano keršto, kalbėjo su anonimiškumo sąlyga.
Jis sakė AP, kad retai naudojasi mobiliuoju internetu, nes jis lėtas ir brangus. Jo namų ūkyje gyvena šeši žmonės, įskaitant studentą, ir visi jie naudojosi belaidžiu internetu.
Greitas ir stabilus interneto ryšys taip pat buvo svarbus jo darbui, kuris susijęs su bendravimu su žmonėmis ir įmonėmis už Afganistano ribų.
„Jei šis draudimas tęsis, tai pakenks ne tik mano verslui, bet ir kitiems, nes visi mūsų verslai vyksta internetu“, – sakė gyventojas.
„Mes vykdome verslą su žmonėmis iš išorinio pasaulio ir per (internetą) palaikome ryšius. Man gali tekti persikelti iš Mazari Šarifo (Balcho sostinės) į kitą provinciją, nes negaliu sau leisti patirti nuostolių“, – tvirtino jis.
Afganistano valdžios institucijos saugumo sumetimais kartais sustabdo mobiliojo ryšio tinklą, dažniausiai per religines šventes, kad būtų išvengta sprogdinimų.
