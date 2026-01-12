Tarptautinė lustų rinka per metus išaugo trečdaliu

„Pasaulinė puslaidininkių pramonė lapkritį užfiksavo rekordinius mėnesio pardavimus, paklausai augus visose pagrindinėse produkcijos kategorijose. Tikėtina, kad rinka reikšmingai augs ir 2026-aisiais, pardavimai gali pasiekti beveik 1 trln. dolerių“, – pranešime cituojamas SIA vadovas Johnas Newferas.
Lustų paklausa Amerikos žemynuose lapkritį per metus ūgtelėjo 23 proc., Europoje – 11,1 proc., Kinijoje – 22,9 proc., kitose rinkose – 66,1 procento.
Per mėnesį (lapkritį, palyginti su spaliu) tarptautinė lustų rinka paaugo 3,5 procento.
SIA vienija bendroves, kurios pagamina apie keturis penktadalius amerikietiškų puslaidininkių, taip pat maždaug du trečdalius jų gamintojų kitose valstybėse.
Naujausi komentarai