TATENA: Ukraina ir Rusija susitarė dėl lokalizuotų paliaubų Zaporižios atominėje elektrinėje

„Ukrainos elektros tinklo operatoriaus technikai artimiausiomis dienomis turėtų pradėti remontuoti 330 kilovoltų liniją, kuri sausio 2 d. dėl karinės veiklos buvo pažeista ir atjungta“, – pareiškime cituojama ši agentūra, kuri taip pat nurodė, kad išsiuntė komandą darbams prižiūrėti.
Didžiausia Europoje Zaporižios atominė elektrinė, kuri vykstant Rusijos visapusiškai invazijai į Ukrainą buvo uždaryta, šiuo metu kliaunasi tik savo pagrindine 750 kilovoltų elektros linija, pažymėjo TATENA.
Tai jau ketvirtas kartas, kuomet Ukraina ir Rusija susitarė dėl lokalizuotų paliaubų šioje Ukrainos pietuose esančioje elektrinėje nuo tada, kai įsiplieskus plataus masto karui, kuris prasidėjo 2022 m. vasario mėnesį, Rusijos pajėgos šį objektą okupavo.
Nors nuo to laiko buvo išjungti visi reaktoriai, aušinimui vis dar reikalinga elektra – ji tiekiama dviem elektros linijomis, kurios per apšaudymus buvo ne kartą pažeistos. Jei elektros tiekimas nutrūksta, pasitelkiami dyzeliniai generatoriai.
Vietoje esantys TATENA ekspertai yra pranešę apie reguliarius sprogimus, girdimus šalia šios elektrinės.