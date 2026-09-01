Teismas leido tęsti Baltųjų rūmų pokylių salės statybas

JAV prezidentas pirmadienį džiaugėsi Aukščiausiojo Teismo sprendimu dėl Baltųjų rūmų pokylių salės. Pasak šalies vadovo, tai pašalino visas tolimesnes grėsmes projektui, kuris dabar bus baigtas iki 2028 metų vidurio.
„Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad JAV Aukščiausiasis Teismas ką tik priėmė sprendimą (statybų) naudai, todėl statybos bus tęsiamos be jokių papildomų sąlygų, abejonių ar grėsmių“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Konservatorių dominuojamas teismas balsų dauguma penkiais prieš keturis panaikino žemesnės instancijos nurodymą stabdyti statybas. Vyriausiasis teisėjas Johnas Robertsas prisijungė prie trijų teismo liberalų ir balsavo prieš tokį sprendimą.
Anksčiau šį mėnesį J. Robertsas buvo išleidęs laikiną nurodymą leisti tęsti darbus, kol teismas nagrinėjo šį klausimą.
Projektas sukėlė didelį atgarsį Vašingtone. Kritikai teigia, kad D. Trumpas pasielgė neteisėtai, vienašališkai įsakydamas nugriauti visą Baltųjų rūmų Rytinį sparną.
Teismo sprendimas reiškia, kad statybos bus tęsiamos, kol žemesnės instancijos teismuose bus nagrinėjamas Nacionalinio istorinio išsaugojimo fondo ieškinys. Šis procesas gali užtrukti ilgus mėnesius ar net metus.
Minėtas fondas į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti situaciją kol kas neatsakė.
Sprendime teismas nurodė, kad vyriausybė tikriausiai galiausiai laimės šią bylą, nes fondas apskritai neturėjo teisės pateikti tokio ieškinio.
Organizacijos ieškinys grindžiamas viena iš jos narių, Vašingtono gyventoja Alison Hoagland, kuri tvirtina, kad dėl projekto masto pabaigtos pokylių salės matymas pakenks jos „estetiniams, kultūriniams ir istoriniams interesams“.
„Šis teismas anksčiau nėra nustatęs ieškinio teisės tokiomis aplinkybėmis. Priešingai, mes ne kartą esame pabrėžę, kad vien įžeidimas, nesutikimas ar nepatikimas pagal JAV Konstituciją nėra laikomi konkrečia ir individualizuota žala“, – rašoma penkių teisėjų sprendime.
„Tikriausiai bet koks vyriausybės veiksmas ar projektas gali įžeisti kieno nors jautrumą“, – pridūrė jie.
Vis dėlto teisėjai aiškiai nurodė, kad nepriima galutinio sprendimo dėl pokylių salės projekto teisėtumo, o tik leidžia tęsti statybas, kol byla bus nagrinėjama žemesnės instancijos teismuose.
Nesutinkantys teisėjai rašė, kad projektas yra „greičiausiai neteisėtas“, nes Kongresas nėra priėmęs jokių įstatymų, suteikiančių administracijai „aiškius įgaliojimus“ tokiam projektui, nepaisant įstatymo, reikalaujančio tai daryti.
Jie taip pat argumentavo, kad A. Hoagland pretenzijos yra „pakankamos ieškinio teisei pagrįsti“.
Nors pokylių salė sulaukė daugiausiai dėmesio, į projektą taip pat įtrauktas karinis bunkeris.
Apygardos teismas, o vėliau ir apeliacinis teismas, sustabdė pokylių salės statybas, tačiau leido tęsti karinio objekto darbus.
Prezidentas pabrėžė, kad pokylių salė yra būtina rengiant iškilmes ir valstybinius priėmimus, kartu akcentuodamas nacionalinio saugumo poreikį turėti bunkerį.
Naujausi komentarai