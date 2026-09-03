Teismas sustabdė dar vieną Trumpo įsaką

Šis sprendimas sužlugdė naujausią D. Trumpo bandymą apriboti šią konstitucinę teisę; JAV Aukščiausiasis Teismas jau anksčiau atmetė jo bandymus tai padaryti.
Merilando valstijos JAV federalinė apygardos teisėja Deborah Boardman priėmė preliminarų teismo potvarkį reaguodama į žmogaus teisių organizacijų apeliaciją, kurioje buvo užginčytas rugpjūčio 6 d. priimtas D. Trumpo vykdomasis įsakas, nukreiptas prieš tai, ką jis įvardijo „gimdymo turizmu“.
„Aukščiausiasis Teismas pasisakė: vaikai, priklausantys šiai teisės aktų tvarka nustatytai kategorijai, yra „piliečiai nuo gimimo“, – rašė D. Boardman savo 35 puslapių sprendime, pridurdama, kad rugpjūčio mėnesio prezidento įsakas „beveik neabejotinai prieštarauja Konstitucijai“.
Imigrantų teisių gynėjai pasveikino šį sprendimą.
„Kalbant apie puolimą prieš pilietybę pagal gimimo vietą, D. Trumpo administracija pralaimėjo šiame teisme, pralaimėjo Aukščiausiajame Teisme ir šiandien vėl pralaimėjo“, – sakė Merilando valstijoje įsikūrusios organizacijos „We Are CASA“ teisės vadovė Shana Khader.
Naujasis D. Trumpo vykdomasis įsakas buvo nukreiptas prieš tuos, kurie, jo teigimu, į šalį atvyksta apsimesdami turistais, nors iš tikrųjų ketina čia gimdyti.
Savo pirmajame vykdomajame įsake šiuo klausimu D. Trumpas teigė, kad vaikai, kurių tėvai yra Jungtinėse Valstijose nelegaliai arba su laikinosiomis vizomis, automatiškai netaps JAV piliečiais.
Žemesnės instancijos teismai šį sprendimą blokavo, nusprendę, kad pagal JAV Konstitucijos 14-osios pataisos Pilietybės straipsnį beveik kiekvienas, gimęs JAV teritorijoje, yra JAV pilietis. Aukščiausiasis Teismas su tuo sutiko.
Prezidento pastangos apriboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą yra dalis jo platesnės prieš imigraciją nukreiptos kampanijos, kuri numato milijonų nelegalių migrantų išsiuntimą ir apsaugos nuo deportacijos panaikinimą daugiau nei dešimties šalių piliečiams.
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