„Toks nuogumas – netoleruotinas“: Irano režimas vėl grasina moterims

Jis perspėjo, kad prieš taisyklėms nusižengusias moteris bus imamasi „policijos, žvalgybos ir teisminių priemonių“, rodo naujienų agentūros „Mizan“ paskelbtas vaizdo įrašas.
Pirmadienį per Aukščiausiosios teismų tarybos posėdį jos pirmininkas Gholamas Hosseinas Mohseni-Ejei paragino šį klausimą spręsti prioriteto tvarka.
„Jums visiems kelia susirūpinimą kai kurios iš šių socialinių anomalijų“, – Teherane sakė teismų sistemos vadovas.
„Toks nuogumas – netoleruotinas“, – kalbėdamas apie didžiuosiuose Irano miestuose griežtų islamo aprangos taisyklių nepaisančias moteris sakė G. H. Mohseni-Ejei.
Jis tikino, kad prireikus bus imamasi „policijos, žvalgybos ir teisminių priemonių“, o visuomenės pasipriešinimas, pasak jo, neturi atgrasyti valdžios institucijų nuo veiksmų.
Pastaraisiais metais vis daugiau Irano moterų protestuoja prieš griežtus islamo įstatymus, o daug jų viešumoje nepaiso aprangos taisyklių.
2022 m. didelės minios išėjo į gatves protestuoti prieš represinę politiką su šūkiu „Moteris, gyvenimas, laisvė“, tačiau demonstracijos buvo žiauriai numalšintos.
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