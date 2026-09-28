 Toliau smunka aukso kaina

Toliau smunka aukso kaina

2026-09-28 12:50
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Aukso kaina pirmadienį toliau krito, tęsdama praėjusios savaitės tendencijas. Pirmadienio rytą Londono biržoje Trojos uncija (apie 31,1 gramo) kainavo 4 190 JAV dolerių – maždaug trimis procentais mažiau nei penktadienį. Per savaitę aukso kaina jau sumenko apie 200 dolerių už unciją.

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<span>Toliau smunka aukso kaina</span>
Toliau smunka aukso kaina / Pixabay nuotr.

JAV Federaliniam rezervų bankui (Fed) pirmą kartą nuo 2023 m. padidinus palūkanų normas ir tikintis tolesnių veiksmų kovojant su atkaklia infliacija, šį mėnesį aukso kaina gali sumažėti maždaug  šešiais procentais.

Besitęsianti įtampa JAV ir Irano ginče dėl Hormuzo sąsiaurio dar labiau padidino energijos kainas. Savaitės pradžioje naftos kainos kilo. Iranas neseniai paskelbė naują pasiūlymą dėl Hormuzo sąsiaurio atvėrimo, tačiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį jį atmetė.

„Irano pasiūlymo atmetimas ankstyvoje prekyboje lėmė įprastą  rinkos reakciją – aukštesnes naftos kainas ir didesnį pajamingumą“, – teigiama „Dekabank“ analitikų vertinime. Tai taip pat prisidėjo prie aukso kainos silpnėjimo.

Pastarosiomis prekybos dienomis valstybių obligacijų pajamingumas padidėjo, todėl taurieji metalai tapo mažiau patrauklūs. Kadangi auksas neužtikrina palūkanų pajamų, augantis obligacijų rinkų pajamingumas neigiamai veikia šio tauriojo metalo paklausą.

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